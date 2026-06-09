El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Málaga activó el plan de prevención por la agresión física ocurrida durante la asistencia

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones ante un episodio violento al equipo de emergencias sanitarias 061 con base en el centro de salud de Huelin (Málaga).

Los hechos se produjeron en Málaga capital el pasado 30 de mayo, sábado, cuando una mujer que había solicitado asistencia sanitaria era atendida dentro de la cabina asistencial de la uvi móvil del 061. Durante la toma de constantes, la usuaria comenzó a mostrar una actitud cada vez más violenta, insultando y agarrando a la enfermera, llegando finalmente a agredirla físicamente. Ante esta situación, el equipo de emergencias sanitarias del 061 tuvo que solicitar la intervención de las fuerzas de orden público.

Los profesionales del ámbito sanitario interpusieron la correspondiente denuncia, celebrándose la semana pasada el juicio rápido por estos hechos y desde la dirección del Centro de Emergencias Sanitarias 061 se activó el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones y se convocó una concentración de repulsa en apoyo a la profesional agredida y como rechazo a cualquier tipo de violencia contra el personal sanitario.

En la protesta han participado la dirección gerencia del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Francisco Pozo, junto al resto de miembros del equipo directivo del 061, acompañados además por Enrique Vargas, director gerente del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, Alejandro Salazar, director del servicio provincial del 061 en Málaga, y de un numeroso grupo de profesionales que se han sumado al acto para mostrar su rechazo hacia este tipo de comportamientos inadmisibles.

El director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha realizado una declaración institucional en la que ha recordado que la Consejería de Sanidad mantiene una política de tolerancia cero frente a las agresiones a profesionales sanitarios, cuya responsabilidad recae exclusivamente en quienes las cometen, al tiempo que ha trasladado todo su apoyo a la profesional afectada.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias cuenta con diversos instrumentos incluidos en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del SAS, como la figura del profesional guía, la implantación de canales ágiles y rápidos de atención a las víctimas, asistencia psicológica durante el tiempo necesario y acciones formativas dirigidas a los profesionales para afrontar situaciones de violencia en el ámbito sanitario.

Además, Andalucía dispone del Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público, un órgano asesor destinado a analizar la evolución de este fenómeno y a reforzar las medidas de prevención y actuación ante episodios de violencia física o verbal.