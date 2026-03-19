Ya es oficial: estos son los itinerarios y horarios de la Semana Santa 2026 de Alhaurín de la Torre

La Semana Santa de Alhaurín de la Torre 2026 ya tiene definidos sus recorridos y horarios oficiales, con un programa que se desarrollará desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, llenando las calles del municipio de tradición, fe y ambiente cofrade.

📅 Domingo de Ramos (29 de marzo)

La Semana Santa arrancará con la salida procesional de la Cofradía de la Pollinica, a las 10:30 horas, desde la Finca Municipal El Portón, recorriendo calles como Juan Carlos I, Doctor Fleming, Avenida de España y Plaza San Sebastián, donde tendrá lugar el encierro.

Previamente, el 27 de marzo se realizará el traslado de la imagen desde la Iglesia de San Sebastián.

📅 Martes Santo (31 de marzo)

Será el turno de la Asociación de Fieles de Jesús Caído y María Santísima de la Amargura, cuya salida procesional está prevista a las 17:00 horas desde la Iglesia Eduardo Ocón, con paso por el centro urbano y encierro en el templo.

El traslado tendrá lugar el 28 de marzo desde la Capilla Virgen del Carmen.

📅 Jueves Santo (2 de abril)

La Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores (Moraos) protagonizará una de las jornadas más señaladas.

La jornada comenzará con la parada militar a las 17:00 horas en la Plaza de España, seguida del pasacalles.

La salida procesional será a las 19:00 horas desde la Iglesia de San Sebastián, recorriendo el centro del municipio.

El traslado claustral tendrá lugar el 30 de marzo.

📅 Viernes Santo (3 de abril)

La jornada del Viernes Santo estará marcada por la salida de la Real, Antigua y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y Nuestra Señora de la Soledad (Verdes).

El día comenzará con el Vía Crucis a las 9:00 horas.

Por la tarde, tras el traslado desde la Casa Hermandad, la salida procesional será a las 20:30 horas, recorriendo enclaves emblemáticos del casco urbano.

📅 Domingo de Resurrección (5 de abril)

La Semana Santa concluirá con la salida del Resucitado, a las 11:00 horas, desde la Iglesia de San Sebastián, con un recorrido por las principales calles del municipio antes de su regreso al templo.

📍 Todos los recorridos discurrirán por el entorno del casco histórico, con epicentro en la Iglesia de San Sebastián y las principales vías del municipio.

📲 Puedes consultar el itinerario completo y el mapa oficial en 👉 www.diarioalhaurin.com