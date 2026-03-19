Se dirige a jóvenes de 18 a 29 años y se desarrollará del 13 al 28 de abril. Las personas que lo completen recibirán 528 euros. Se enmarca dentro del programa del SAE T-Acompañamos y está financiado por el Fondo Social Europeo. Más info: 652 37 43 56

La formación para los jóvenes del municipio vuelve a ser uno de los ‘late motiv’ del Área de Juventud con la oferta de un nuevo curso de formación gratuito sobre operaciones básicas de camarero o camarera en bares y cafeterías. El alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Juventud, Iraya Villalba; y responsables de la empresa Coteme (Consultores y Técnicos Medioambientales) lo han presentado y han dado a conocer los requisitos para poder acceder al mismo.

Está destinado a personas entre los 18 y 29 años de edad, quienes deben estar inscritas en el SAE (Servicio Andaluz de Empleo) como demandantes de empleo no ocupadas y registradas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, un sencillo trámite este último que se puede formalizar en la misma Casa de la Juventud.

El curso se va a desarrollar del 13 al 28 de abril en la Casa de la Juventud en horario de mañana (de 9:00 a 14:00 horas) e incluye un incentivo económico de 528 euros por la participación. Se trata de una iniciativa enmarcada dentro del llamado Programa T-Acompañamos del Servicio Andaluz de Empleo, en el marco a su vez del Plan de Empleo Juvenil 2024-25 que co-financia el Fondo Social Europeo.

El curso ofrece, además de la formación en sí, orientación laboral especializada y acompañamiento hacia la inserción laboral. Para más información e inscripciones pueden contactar con el número de teléfono 652 37 43 56.

La concejala de Juventud, Iraya Villalba, ha animado a los jóvenes de esa franja de edad y que cumplan los requisitos a que se apunten y aprovechen esta oportunidad para formarse en un sector con futuro y con mucha demanda en las fechas veraniegas. Además, ha recordado que esta misma empresa ya ha impartido más cursos de este estilo en la Casa de la Juventud permitiendo que los jóvenes mejoren su acceso al mundo laboral. Las plazas son limitadas.