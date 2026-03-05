Tutoría entre iguales y prevención del Acoso y ciberacoso escolar en los centros educativos.

En el IES Galileo de la localidad de Alhaurín de la Torre estamos trabajando en un proyecto contra el acoso escolar.

Se están desarrollando actividades muy diversas para concienciar a los estudiantes, profesorado y familiares de la grandísima relevancia que tiene el buen trato entre iguales y de la gran influencia negativa que tiene el acoso escolar en los centros educativos y en la sociedad en general.

El bullying, el cyber- bullying o en castellano el acoso y el ciberacoso escolar son lacras que se han convertido en muy habituales desafortunadamente en muchos centros de enseñanza.

Se llama programa TEI. Son la siglas de tutoría entre iguales.

En este programa mediante ciertas dinámicas y actividades específicas se trabajan las habilidades sociales, el trato con los iguales, la prevención y tratamiento de todo tipo de acoso escolar y la formación del alumnado , profesorado y familiares para saber anticiparse ante un problema tan importante que se da en muchos colegios e institutos.

Deseamos que con actuaciones pedagógico- educativas de esta índole se puedan atajar de una manera mucho más rápida y efectiva situaciones de agresiones constantes , abusos verbales y físicos de estudiantes a otros compañeros o compañeras que no se lo merecen y que no es lógico ni coherente que sufran estas situaciones tan hostiles y que en muchas ocasiones provocan terror y aislamiento en los alumnos que las padecen.

En las escuelas siempre debemos estar atentos a este tipo de actitudes nefastas y poner coto a que ocurran y se desarrollen en el tiempo.

Para ello los directores, jefatura de estudios , departamentos de orientación, ampas , claustro de profesores , estudiantes y familias se preparan y se forman y un ejemplo claro de ello es el programa TEI que se está llevando a cabo en el instituto Galileo de Alhaurín de la Torre Málaga.

Jesús Miguel Relinque Mota profesor de Atal e interculturalidad IES Galileo de Alhaurín de la Torre Málaga.