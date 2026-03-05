Un año más, el talento del IES Gerald Brenan viaja por Europa. Ocho estudiantes de Formación Profesional han iniciado una estancia con una duración de entre uno y tres meses en empresas de Alemania e Italia gracias a una beca del programa Erasmus+, una experiencia que marcará un antes y un después en su formación académica y profesional.

Aprovechando el período no lectivo de la Semana Blanca, el alumnado —perteneciente a los Ciclos Formativos de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes y Gestión Administrativa, así como al Grado Básico de Informática y Comunicaciones— ha puesto rumbo a Berlín (Alemania) y a las ciudades italianas de Caserta y Canosa di Puglia.

Los estudiantes han sido seleccionados tras superar un exigente proceso en el que se han valorado su expediente académico, su nivel de inglés y sus competencias profesionales y personales. Durante tres meses, completarán su formación en empresas europeas, donde podrán aplicar en un entorno real los conocimientos adquiridos en el aula.

La beca Erasmus+ cubre íntegramente los gastos de viaje, alojamiento, manutención y otros gastos personales, facilitando así que el alumnado pueda centrarse plenamente en esta experiencia formativa e internacional.

Estas movilidades forman parte del Cuarto Proyecto Erasmus+ del centro (convenio 2025-1-ES01-KA121-VET-000335125), cofinanciado por la Unión Europea, y reflejan el firme compromiso del instituto con una Formación Profesional práctica, conectada con Europa y orientada a mejorar la empleabilidad de su alumnado.

El programa Erasmus+ de la Unión Europea tiene como objetivo impulsar la calidad de la Formación Profesional en Europa, ofreciendo al alumnado la oportunidad de realizar prácticas en el extranjero, reforzar sus competencias profesionales, mejorar su dominio de idiomas y facilitar su incorporación al mercado laboral, además de fomentar la cooperación entre centros educativos, empresas e instituciones europeas.

“Cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). Ni la Unión Europea ni la Agencia Nacional SEPIE pueden ser considerados responsables de ellos.”