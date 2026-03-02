La Diputación de Málaga, a través del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, y Ecovidrio han reconocido la implicación de los ayuntamientos y de la ciudadanía en la correcta separación de los envases de vidrio, en el marco de una campaña desarrollada durante los meses de noviembre y diciembre en once municipios de la provincia, entre ellos Alhaurín de la Torre.

El diputado provincial y presidente del Consorcio, Luis Rodríguez, junto al gerente de Ecovidrio, Jesús Gutiérrez, han hecho entrega de los premios tanto a consistorios como a ciudadanos participantes, destacando la “gran participación” en talleres y actividades organizadas dentro de la iniciativa.

La campaña tuvo como objetivo fomentar la correcta separación de residuos de vidrio, impulsar la economía circular y reforzar el compromiso medioambiental de la población, incentivando además la implicación activa de los ayuntamientos.

Además de Alhaurín de la Torre, participaron Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox, Nerja, Rincón de la Victoria, Cártama, Álora, Alhaurín el Grande, Coín y Archidona, involucrando a miles de vecinos. Entre los incentivos se repartieron bolsas reutilizables y se sortearon diez pequeños iglús de reciclaje tematizados y tres patinetes eléctricos.

En cuanto a los premios institucionales, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande obtuvo el primer galardón, dotado con 1.500 euros; seguido de Vélez-Málaga (1.000 euros) y Torrox (750 euros). Las cuantías se destinarán a proyectos sociales y medioambientales vinculados a la sostenibilidad.