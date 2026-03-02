El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga denuncia la difusión en redes sociales de publicidad engañosa que asegura que es posible estudiar Enfermería en 12 meses, recordando que se trata de una titulación universitaria oficial de cuatro años cuya obtención exige formación reglada y colegiación obligatoria para ejercer.

La Enfermería es una titulación universitaria de cuatro años y no puede obtenerse mediante cursos de un año

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga alerta públicamente sobre la proliferación en redes sociales de anuncios que promocionan la posibilidad de “estudiar Enfermería en 12 meses”, una información que es falsa y engañosa.

La Enfermería es una profesión sanitaria regulada, cuyo ejercicio exige obligatoriamente estar en posesión del Grado universitario en Enfermería (240 créditos ECTS, cuatro años de duración) y la correspondiente colegiación.

Ningún curso de un año habilita para ejercer como enfermera o enfermero en España.

Confundir no es informar

Lo que algunas campañas publicitarias presentan como “Enfermería en 12 meses” corresponde en realidad al título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), una formación profesional distinta que no habilita para el ejercicio de la profesión enfermera.

El Colegio subraya que ambas figuras son necesarias en el sistema sanitario, pero no son equivalentes ni sustituibles, y su formación, competencias y responsabilidades son completamente diferentes.

El presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco, ha sido claro al respecto:

“No vamos a permitir que se trivialice una profesión sanitaria que requiere cuatro años de formación universitaria, prácticas clínicas regladas y una capacitación científica y técnica de alto nivel. Prometer que se puede ser enfermera en 12 meses es desinformar.”

Carrasco advierte además del perjuicio que este tipo de publicidad puede generar:

“Estamos hablando de jóvenes que pueden tomar decisiones académicas y profesionales basadas en mensajes confusos. Nuestra obligación es proteger tanto a la ciudadanía como a quienes desean incorporarse a la profesión.”

La Enfermería es una profesión titulada y colegiada

El Colegio recuerda que para ejercer como enfermera o enfermero en España es obligatorio:

Poseer el Grado universitario en Enfermería.

Estar colegiado en el Colegio Oficial correspondiente.

Cumplir el Código Ético y Deontológico.

Disponer de seguro de responsabilidad civil.

Cualquier otra vía que no cumpla estos requisitos no habilita para el ejercicio profesional.

Compromiso con la verdad y la seguridad sanitaria

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga continuará vigilante ante cualquier intento de banalizar o distorsionar el acceso a la profesión enfermera.

La Enfermería es una disciplina científica, universitaria y regulada.

Reducirla a un curso de 12 meses no solo es falso, sino una falta de respeto hacia una profesión esencial para la salud pública.