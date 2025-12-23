El alcalde de Alhaurín de la Torre felicita a los policías locales y a los voluntarios de Protección Civil por esta concesión creada por el Ministerio del Interior y por la que se reconocen los méritos por la participación en una actuación “sin precedentes”

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha felicitado públicamente a los policías locales y a los integrantes de la agrupación de Protección Civil que han recibido el nuevo distintivo honorífico por su participación en los dispositivos de emergencia y seguridad por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) 2024, creado por el Ministerio del Interior este mismo año.

Este distintivo viene a reconocer la actuación “sin precedentes hasta la fecha, compleja y extensa, que puso de manifiesto las capacidades y profesionalidad tanto de los servicios de protección civil y emergencias en todo su conjunto, como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, señala la orden ministerial aprobada a propuesta de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Subsecretaría del Interior.

Villanova ha remarcado el “mérito extraordinario” de los funcionarios policiales y de los voluntarios de Alhaurín de la Torre y su labor “decisiva” y “solidaria” para con todas las personas daminificadas por las fuertes lluvias del año pasado, y ha hecho extensiva su felicitación al resto de cuerpos y fuerzas de seguridad involucrados en el operativo.