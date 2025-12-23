El Área de Medio Ambiente ha organizado esta actividad, pensada para incentivar entre los más jóvenes la separación de los restos orgánicos en origen y para fomentar su aprovechamiento para la creación de este abono de manera natural

El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha impartido este martes un taller educacional centrado en el compostaje, que ha tenido lugar en la Casa de la Juventud, que estos días acoge el tradicional Campamento de Navidad para niños y niñas. Para el día 29 se ha previsto una segunda sesión.

El concejal de Medio Ambiente, Abel Perea, ha visitado el aula en el que se ha desarrollado esta actividad. En total, se calcula que serán cerca de 70 los jóvenes que se beneficien de esta iniciativa. Cabe recordar que el compostaje es la técnica de utilización de restos vegetales, desperdicios de comida, etc., para generar abono que luego puede volver al suelo o a macetas.

De esta forma, se busca incentivar, por un lado, la separación de restos orgánicos en origen y, por otro, la utilización o aprovechamiento de estos restos orgánicos para la creación de compost de manera natural. Se trata de una iniciativa del área en el marco de los programas de educación medioambiental.

Los monitores han enseñado a aprovechar la materia orgánica que se genera en los restos de las cocinas, desayunos, etcétera. Han depositado hojas secas, cáscaras de frutas y otros elementos orgánicos. Posteriormente, se han echado lombrices para acelerar la descomposición natural y el proceso para obtener el compost y devolver estos residuos a la naturaleza en forma de humus.