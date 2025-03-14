Andalucía Autoriza el Regreso de los Desalojados en Jerez tras la Crecida del Guadalete

La Junta de Andalucía ha autorizado el retorno progresivo de los vecinos que fueron evacuados en varias barriadas rurales de Jerez de la Frontera debido a la crecida del río Guadalete. Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, tras una reunión de coordinación del Comité de Operaciones del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones (PERI), en la que se evaluó la situación del cauce y las previsiones meteorológicas.

Las zonas afectadas incluyen las barriadas de La Greduela, El Portal, La Corta, La Ina y Las Pachecas. Según ha confirmado Sanz, el regreso de los afectados se está llevando a cabo sin incidentes, salvo en el caso de una familia residente en la Cañada del Carillo, cuyo acceso sigue intransitable.

Más de 1.700 incidencias gestionadas por el 1-1-2 en Andalucía

Desde el pasado 5 de marzo, cuando comenzaron a llegar las borrascas a la región, el servicio de emergencias 1-1-2 ha coordinado un total de 1.797 incidencias. Las provincias más afectadas han sido Cádiz, con 453 avisos, y Málaga, con 410, seguidas de Sevilla (300), Huelva (197), Córdoba (164), Jaén (71) y Almería (55).

La borrasca Konrad, que impactó en Andalucía desde el miércoles, ha generado más de 500 avisos al 1-1-2. La jornada de ayer jueves fue la más intensa, con 387 emergencias atendidas en su mayoría en Sevilla (97), Cádiz (90) y Málaga (67). También se registraron incidencias en Córdoba (41), Huelva (28), Granada (26), Jaén (20) y Almería (18).

Durante la madrugada, la situación se ha mantenido estable, con apenas una quincena de incidencias registradas en toda la comunidad.

Cortes de carreteras y afectaciones en infraestructuras

Las fuertes lluvias y los vientos han provocado cortes en varias carreteras andaluzas. En total, 13 vías siguen intransitables: 11 en la provincia de Cádiz, una en Sevilla y otra en Granada, según la Dirección General de Tráfico (DGT). Entre las más afectadas en Cádiz se encuentran la CA-3101 en Macharnudo Alto, la CA-3102 (Jerez-Torrecera), la CA-3110 (San Isidro del Guadalete-Torrecera) y la A-384, entre otros tramos.

En Sevilla, sigue cortada la SE-4104 en Alcolea del Río-Carmona, mientras que en Granada la GR-4104 también permanece cerrada. En Córdoba, la CO-4207 en Montilla ya ha sido reabierta.

El tráfico ferroviario, interrumpido ayer en el tramo Arahal-El Sorbito debido a la acumulación de agua, ha sido restablecido esta madrugada, según ha informado Adif.

Avisos meteorológicos en vigor

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos varios avisos amarillos en Andalucía debido a las precipitaciones y tormentas. A partir de las 12:00 horas, están en vigor alertas por lluvias en la campiña de Sevilla y Córdoba, así como en las comarcas jiennenses de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir. Se espera que estos avisos se mantengan hasta las 20:00 horas.

Además, se ha activado un aviso amarillo por viento en el Poniente y la capital de Almería, mientras que el litoral granadino y almeriense se encuentra bajo aviso por fenómenos costeros hasta las 22:00 horas.

Consejos de autoprotección ante lluvias y vientos fuertes

Ante la previsión de nuevas precipitaciones y rachas de viento, el 1-1-2 recomienda tomar precauciones para evitar riesgos. Entre las principales medidas de seguridad destacan:

Evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de viajar, informarse sobre el estado de las carreteras antes de salir.

y, en caso de viajar, informarse sobre el estado de las carreteras antes de salir. No cruzar zonas inundadas ni circular por vías con balsas de agua.

ni circular por vías con balsas de agua. No estacionar ni transitar cerca de cauces de ríos , aunque parezcan secos.

, aunque parezcan secos. Alejarse de árboles, cornisas y objetos inestables que puedan caer debido al viento.

que puedan caer debido al viento. Asegurar puertas y ventanas en los hogares y retirar objetos exteriores como toldos, macetas o tendederos.

En caso de emergencia, se recuerda que el teléfono 1-1-2 está disponible las 24 horas del día para atender cualquier incidencia.

Todas las recomendaciones de seguridad en caso de inundaciones pueden consultarse en el siguiente enlace oficial de la Junta de Andalucía: https://lajunta.es/56opt