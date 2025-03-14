La Diputación de Málaga entregará sus más altas distinciones en un acto institucional que tendrá lugar el 26 de abril en Álora

El presidente, Francisco Salado, señala que con estos premios se reconoce a personas y entidades que hayan destacado por sus cualidades, merecimientos y servicios en beneficio de la provincia

La Diputación de Málaga entregará el próximo 26 de abril las Medallas de Oro de la Provincia al artista Pablo López, al alcalde de Málaga y expresidente de la institución provincial, Francisco de la Torre; al grupo empresarial Navarro Hermanos, a la Fundación El Pimpi, al deportista Antonio Carlos Ortega y al Consorcio Provincial de Bomberos (CPB).

El presidente, Francisco Salado, ha apuntado que la institución provincial otorgará sus más altas distinciones en el marco de una ceremonia con motivo de la celebración del Día de Málaga, que este año se desarrollará en el municipio de Álora.

Salado ha explicado que la Diputación reconoce con estos premios a personas y entidades que por sus especiales cualidades, merecimientos y servicios destacados, extraordinarios o excepcionales hayan destacado en beneficio de la provincia.

Pablo López

Nacido en Fuengirola (1984), comenzó su andadura artística siendo muy joven con la banda ‘Niño Raro’. Tras su paso por el programa de televisión Operación Triunfo, continuó con ese proyecto musical hasta que se marchó a Madrid para emprender su carrera en solitario con la publicación en 2013 de su primer disco, ‘Once Historias y un Piano’. Desde entonces, cuenta con cuatro álbumes de estudio y uno en directo desde La Maestranza de Sevilla. A día de hoy se trata de uno de los cantautores y pianistas más relevantes del país, compaginando su faceta de intérprete con la de composición junto a grandes figuras de la música española como Raphael, David Bisbal o Antonio Orozco. Además, es ‘coach’ del programa de talentos La Voz y autor del himno del Unicaja Baloncesto.

Francisco de la Torre

Alcalde de Málaga desde el año 2000, Francisco de la Torre ha liderado la gran transformación social y económica de la ciudad, impulsada por la planificación estratégica llevada a cabo con un amplio consenso institucional a través de la Fundación Ciedes, que desarrolla sus líneas programáticas con profunda visión metropolitana en torno a la cultura, conocimiento, innovación, sostenibilidad e integración. Además, ese despegue de Málaga ha ejercido como tractor de la economía de toda la provincia y ha logrado la consolidación como nodo tecnológico y cultural del sur de España y de Europa. La trayectoria pública de Francisco de la Torre se inicia con 28 años, cuando fue nombrado presidente de la Diputación.

Navarro Hermanos

Este grupo empresarial tuvo sus orígenes en los años 50 en Cuevas de Almanzora (Almería), pero da un gran salto en 1963, cuando los hermanos Navarro toman en traspaso en Málaga la céntrica tienda Recambios Carretería. En la actualidad, el grupo factura más de 44 millones de euros y tiene una plantilla de más de 200 trabajadores repartidos por los 30 centros que esta empresa familiar tiene en Andalucía. Además, ha demostrado a lo largo de las décadas su compromiso con las causas sociales, benéficas, culturales y deportivas de la provincia.

Fundación El Pimpi

La Fundación El Pimpi trabaja desde el año 2017 para contribuir a la mejora de la sociedad, empezando por Málaga pero sin límites ni fronteras, creando nuevas fórmulas de crecimiento de la acción social para llegar a más personas e instituciones. No sólo destaca por su labor de apoyo al tercer sector, sino también por la búsqueda de soluciones a los retos y problemas que se plantea la sociedad en cada momento. Entre sus proyectos más valiosos se encuentran Soles de Málaga, Lunares, Cantera o Genius.

Antonio Carlos Ortega

La Diputación también entregará la Medalla de Oro de la Provincia a Antonio Carlos Ortega en reconocimiento a su trayectoria deportiva, tanto su faceta de jugador de balonmano, por su contribución al desarrollo y crecimiento de este deporte en la provincia, como por su labor como entrenador y formador de jóvenes promesas. Como jugador fue uno de los más relevantes de la Liga ASOBAL y disputó 146 encuentros con la Selección Española. Como técnico, entre otros muchos hitos, logró el ascenso del Balonmano Antequera a la máxima categoría del balonmano español.

Consorcio Provincial de Bomberos

El CPB Málaga recibe la más alta distinción de la institución provincial por su entrega, profesionalidad y contribución inestimable a la seguridad y bienestar de la provincia. Creado en 2008, el Consorcio ha evolucionado y ha modernizado sus instalaciones y equipamiento, con un personal que a día de hoy alcanza los 402 efectivos. Con sus 14 parques de bomberos, estratégicamente distribuidos, atiende a una población cercana a los 800.000 habitantes de 98 municipios, cifra que aumenta notablemente en verano. El CPB destaca en intervenciones y catástrofes, rescate y salvamento, prevención y formación, en cooperación y solidaridad y en innovación y modernización.