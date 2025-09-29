Las localidades ya están a la venta en el mismo centro y en Mientrada.net por 5 €. La función, a cargo de Vibralto Producciones, cuenta la historia de dos hermanos que sufren un accidente y despiertan en un ‘late night’ en el Más Allá

El próximo viernes, 24 de octubre, el Área de Cultura que dirige Manuel López, ha previsto dentro de su programación de otoño la representación de la obra ‘Desnudarte’ a cargo de la compañía Vibralto Producciones y protagonizada por Morada Rojas, Alejandro San Martín y Edu Chico.

Las entradas numeradas para el espectáculo ya están a la venta al precio de cinco euros a través de la ticketera www.mientrada.net y en el mismo Centro Cultural. En ‘Desnudarte’, tras desearse la muerte en una discusión por la herencia, dos hermanos sufren un accidente y acaban en coma, despertando desnudos en un ‘late night’ del Limbo.

La presentadora del más allá, Aura, los somete a un show donde, entre canciones, humor y recuerdos clonados deberán desnudarse quitándose los nudos que heredaron, nombraron y repitieron, para poder volver a la vida.

Desde el área animan a acudir a disfrutar de la función y de las numerosas obras de teatro programadas durante el otoño en el Centro Cultural haciendo de este un lugar de referencia para los amantes de las artes escénicas.