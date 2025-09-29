Una patrulla acudió con rapidez al lugar de los hechos y logró contener la situación después de un enfrentamiento con palos, botellas rotas y armas blancas. La actuación se saldó con un detenido y dos agentes acabaron con heridas de diversa consideración, aunque se recuperan favorablemente

Este fin de semana, la Policía Local de Alhaurín de la Torre intervino de manera rápida y decisiva en una violenta reyerta registrada en una zona céntrica del municipio. En el altercado, que enfrentó a varios individuos con palos, botellas rotas y armas blancas, dos agentes resultaron heridos: uno con una luxación en la muñeca y un dedo, y otro con un fuerte golpe en el brazo. Ambos se recuperan favorablemente.

La pronta actuación de la Policía Local permitió contener la situación y evitar consecuencias más graves hasta la llegada de la Guardia Civil. La intervención se saldó con la detención de una persona que incluso intentó arrebatar las defensas a los agentes y profirió amenazas de muerte. Las diligencias y otras posibles detenciones están siendo tramitadas por la Guardia Civil, que mantiene abiertas las investigaciones sobre las causas de la reyerta.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha manifestado en primer lugar su preocupación por la evolución de los agentes heridos y ha trasladado sus mejores deseos para una pronta recuperación. Asimismo, ha felicitado públicamente a los policías por su valerosa actuación y sus intentos por pacificar los ánimos en un escenario de gran tensión.

Villanova ha condenado enérgicamente estos ataques contra la autoridad pública y ha anunciado la intensificación de los controles policiales en las zonas colindantes. También ha querido agradecer la colaboración ciudadana, destacando las numerosas llamadas recibidas en la central de la Policía Local que alertaron de lo ocurrido.

REFUERZO PLANTILLA POLICIAL

Por otro lado, el alcalde recuerda que el Ayuntamiento sigue trabajando para reforzar la Policía Local y que ya se están preparando la convocatoria y los exámenes para nueve plazas más, correspondientes a las ofertas públicas de empleo ya aprobadas y publicadas. Esto supone aproximadamente un 30% de la plantilla y a ello se sumarán otras nueve plazas más (aunque se trabaja para elevarlas incluso a 12) mediante la próxima creación de una unidad descentralizada que operará preferentemente en barriadas y en el extrarradio.

Villanova recuerda que desde el año 2012 y debido a las Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del Gobierno, el Ayuntamiento ha visto limitadas las opciones de ampliar el cuerpo policial por los condicionantes legales por la tasa de reposición, pese a lo cual se han ido creando nuevas plazas que se liberaban por la jubilación de funcionarios de otros departamentos.

Por este motivo, se ha venido trabajando en “soluciones imaginativas” para incrementar el número de policías como la mencionada unidad descentralizada, una fórmula similar a la que se ha aplicado en otros municipios como Sevilla y que ya contará con una partida presupuestaria específica en el próximo Presupuesto de 2026.

Por último, Villanova tiende la mano a seguir negociando con los sindicatos, pero reclama que se cumpla el convenio que establece un mínimo de dos jornadas extraordinarias al mes por parte de los funcionarios policiales y que actualmente no se está cumpliendo.