Las asociaciones locales Solera y Raíces y Horizonte vuelven a sumar fuerzas con el apoyo del Ayuntamiento para organizar este espectáculo en El Portón, que congregará a varios grupos de música y bailes típicos de España y Colombia. Entrada libre hasta completar aforo

Alhaurín de la Torre volverá a celebrar por segundo año consecutivo su Festival Internacional de Folclore organizado conjuntamente por la Asociación Cultural Solera y Raíces y Horizonte, en colaboración con el Área de Festivales, Eventos y Actividades en El Portón. La cita es el sábado, 27 de septiembre, a las seis y media de la tarde en la Finca Municipal El Portón con entrada libre hasta completar el aforo.

El alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Actividades en El Portón, Andrés García; y los presidentes de las dos asociaciones culturales que lo organizan, Ramón López y Carmen Nogales respectivamente; junto al representante de la Asociación Cultural Artística Colombiana, David Amaya, lo han presentado públicamente.

La muestra estará presentada por Juanma López y Mercedes López y reunirá en el escenario del auditorio de la Finca El Portón a una variedad de grupos y estilos de la música y el baile tradicional venidos desde distintos puntos del país e incluso una representación de otros países como Colombia.

La Asociación de Coros y Danzas Revolvedera llegan desde Navalcán (Toledo) con sus espectaculares ropajes que les valieron los premios Cope y Ser al Bordado y Traje de Vistas en su comunidad en 2013.

La Asociación Cultural Artística y Social Herencia Colombiana están afincados en la Costa del Sol y representan lo mejor del folclore del país sudamericano.

El Grupo de Danzas Nuestra Señora de la Antigua de Alberite (La Rioja) nació en los años 60 en este municipio riojano y desde entonces no ha parado de crecer y llevar la jota por todos los rincones del mundo que se le ha requerido. Está formado por 65 personas entre los 3 y los 50 años distribuidas en tres secciones: pequeños, medianos y mayores.

Y, como no, los anfitriones, los grupos locales Solera y Raíces y Horizonte, que cuentan con una larga trayectoria en el mundo del folclore y son reconocidos en España y gran parte de Europa donde han participado en numerosos festivales y encuentros.

El edil de Actividades en El Portón se ha mostrado muy contento de poder anunciar este segundo encuentro «que nace fruto de la unión entre los dos grupos y de la necesidad de poner en valor nuestro folclore y nuestras tradiciones» recordando que el pasado año funcionó muy bien y apelando a la necesidad de que la juventud se involucre en ellos para no perder las raíces.

Ramón López ha afirmado que están encantados de volver a organizar el festival junto a Raíces y Horizonte, y ha agradecido el papel «esencial» del Ayuntamiento que colabora con distintas áreas para sacar adelante el festival. Un agradecimiento que también ha realizado Carmen Nogales, quien ha aprovechado para destacar la vistosidad del espectáculo con los trajes regionales que se verán además de definirlo como «muy completo y variado». Por último, David Amaya, representante del grupo colombiano, ha afirmado que las tradiciones y la cultura deben permanecer, evolucionar y crecer de generación en generación.