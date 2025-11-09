El premiado artista ha derrochado carisma y sentido del humor durante su charla con el periodista Moisés Rodríguez, en la que ha compartido vivencias y reflexiones sobre su profesión y sobre el arte y la vida en general

Este sábado, el Centro Cultural La Platea ha vuelto a convertirse en un punto de encuentro para la cultura con una nueva cita del Ciclo de Charlas de La Platea, que en esta ocasión ha contado con la presencia de Óscar Martínez, actor, dramaturgo y director argentino-español, ganador de varios premios internacionales en festivales tan prestigiosos como el de San sebastián o Málaga.

El evento, organizado una vez más por Eme de Mar Cultura en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, ha reunido a numerosos asistentes que han llenado el exterior del espacio cultural para escuchar a Martínez compartir su trayectoria profesional.

Durante el encuentro, el invitado ha hablado con el periodista y presentador del Canal 24 Horas, Moisés Rodríguez, sobre los momentos destacados de su extensa carrera en el teatro, el cine y la televisión, reflexionando sobre el oficio actoral, los desafíos de la dramaturgia contemporánea y su mirada sobre la cultura actual. También sobre su faceta como escritor con la obra ‘Ensayo general. Apuntes sobre el trabajo del actor’.

Con su habitual carisma y sentido del humor, el artista ha compartido anécdotas personales, ha hablado de sus influencias y ha respondido a las preguntas del público que ha podido disfrutar de una conversación cercana y enriquecedora.

Varios ediles de la Corporación Municipal han acudido a la actividad y el concejal de Deportes y Comunicación, Sergio Cortés, ha asegurado que el Ayuntamiento está a punto de firmar un convenio con la Academia de Artes Escénicas de España, a la que pertenece el propio Óscar Martínez, para desarrollar importantes proyectos y seguir contando con importantes personalidades en encuentros como este.