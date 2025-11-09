Numerosos socios y aficionados acudieron a esta tradicional cita que se celebra cada año para apoyar el trabajo que se realiza para promocionar y poner en valor el género como arte y patrimonio cultural. El evento fue en el Hotel Cortijo Chico

El Hotel Cortijo Chico de Alhaurín de la Torre fue el escenario de una gran velada con motivo de la XLIII Cena Flamenca de la Peña Torre del Cante, una cita ya consolidada en el calendario cultural y social del municipio.

El encuentro, organizado por la propia Peña, reunió a socios, aficionados y amantes del arte ‘jondo’ en una noche marcada por la emoción, la tradición y la música más nuestra. El alcalde, Joaquín Villanova, y otros representantes de la Corporación quisieron igualmente acudir como muestra de apoyo al trabajo del colectivo.

El evento contó con la inconfundible voz de Antonio Reyes, una de las grandes figuras del cante actual, y con la participación también de La Debla, que aportó fuerza, talento y sentimiento. Los artistas estuvieron acompañados magistralmente por las guitarras de Paco González y Vicente Santiago y sus interpretaciones arrancaron ovaciones del público.

Los asistentes pudieron disfrutar de una cena de gala seguida de un espectáculo de primer nivel. Con esta XLIII edición, la Peña Torre del Cante reafirma su compromiso con la promoción del flamenco y el mantenimiento de las raíces culturales andaluzas, anticipando ya con entusiasmo la próxima edición de su festival y las numerosas actividades que han previsto en su sede.