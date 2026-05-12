La Maxi Concentración que organiza el club local con la colaboración del Ayuntamiento reunirá en el Recinto Ferial a numerosos aficionados. A lo largo del sábado 16 y domingo 17 se sucederán las exhibiciones, música en directo, actividades y ‘stands’ de varias marcas

Alhaurín de la Torre volverá a convertirse este próximo fin de semana en punto de encuentro para los amantes del motor con la celebración de la IX Maxi-Concentración Motera, que tendrá lugar los días 16 y 17 de mayo en el Recinto Ferial con entrada gratuita y un amplio programa de actividades pensado para todos los públicos.

El evento, organizado por el club Moteros Alhaurín Málaga con la colaboración del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, reunirá a centenares de aficionados llegados desde distintos puntos de la provincia y de Andalucía en torno a dos intensas jornadas en las que no faltarán exhibiciones, rutas moteras, música en directo, sorteos y animación.

Uno de los grandes atractivos del cartel será la presencia del conocido especialista Emilio Zamora, piloto oficial Ducati y referente nacional en el mundo del stunt, que ofrecerá varias exhibiciones acrobáticas durante el fin de semana junto a Luisito 13, protagonista de un espectacular stunt y trial show. Ambos serán algunos de los platos fuertes de la programación tanto del sábado como del domingo.

La cita contará además con una exhibición de la escuela de pilotos Moto School Málaga y con la llegada de la prueba ‘Tesoros Malagueños’, además de una ruta motera por las calles del municipio prevista para la mañana del domingo.

El ambiente festivo estará asegurado también con diferentes actuaciones musicales y sesiones de DJ. El sábado actuarán el grupo femenino Lady Shakes y la banda Pop FM con versiones de grandes éxitos de los años 80 y 90, mientras que DJ Chivo pondrá música y animación durante buena parte de la jornada.

El programa arrancará el sábado a las diez de la mañana con la apertura de la concentración e inscripciones y se prolongará hasta la noche. El domingo continuarán las actividades desde primera hora con la ruta urbana, nuevas exhibiciones, retransmisión en directo del Moto GP de Cataluña, entrega de premios y sorteos antes de la clausura oficial del encuentro.

Desde la organización se ha animado a vecinos, visitantes y aficionados al motociclismo a disfrutar de esta gran convivencia motera, ya consolidada dentro del calendario de eventos del municipio.