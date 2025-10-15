El joven fue primer clasificado en el segmento 16/17 años de menos de 85 kilogramos durante su participación en la IBK Ludovika World Cup celebrada en Budapest este pasado fin de semana. Otros dos deportistas alhaurinos han subido al podio

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y el concejal de Deportes, Sergio Cortés, han recibido este mediodía a Jesús Medina Santos, campeón mundial en su categoría de la especialidad karate Kyokushin (en combate o ‘kumite’). El joven de la localidad obtuvo la medallad de oro en el segmento de 16/17 años de menos de 85 kilogramos durante su participación, este pasado fin de semana, en la denominada IBK Ludovika World Cup, que se celebró en Budapest, la capital de Hungría.

Villanova ha felicitado a Medina y ha recordado que este entorchado internacional “pone el broche de oro a una temporada muy exitosa, ya que anteriormente había sido campeón de Andalucía y campeón de España”.

Otros dos competidores del municipio en la modalidad kumite, de categoría senior y pertenecientes al ‘dojo Alhaurín de la Torre’, lograron una plata y un bronce en este mismo torneo. Se trata de Ruggero Cannavari -segundo puesto en senior de menos de 80 kilos-, y de Guillermo Rodríguez -tercer clasificado en senior de menos de 70 kilos-, también en la modalidad ‘kumite’.

En la llamada modalidad de ‘kata’ (secuencia preestablecida de movimientos de ataque y defensa, que simula un combate contra oponentes imaginarios), la alhaurina Dunia Hernández debutaba igualmente en una competición mundial, representando por primera vez al dojo alhaurino en un torneo de estas características.

El regidor también ha valorado el “excelente papel” de estos otros representantes del karate Kyokushin de Alhaurín de la Torre.