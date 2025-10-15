Se amplía el almacén estratégico para las agrupaciones de Protección Civil de la comarca, ubicado en Pizarra

El diputado Luis Rodríguez destaca la importancia de descentralizar el material para intervenir con mayor rapidez y eficacia en situaciones de emergencia y auxilio

La Diputación de Málaga ha reforzado con nuevo equipamiento el almacén estratégico de Protección Civil de la comarca del Valle del Guadalhorce, que se encuentra ubicado en Pizarra. Hoy se ha entregado en este dispositivo más material para atender situaciones de emergencia y auxilio.

El diputado de Seguridad y Emergencias, Luis Rodríguez, ha participado en el acto de entrega del nuevo equipamiento junto al alcalde de Pizarra, Félix Lozano, y ha destacado que el principal objetivo de esta instalación es intervenir con mayor rapidez y eficacia descentralizando el almacenamiento de Protección Civil.

Rodríguez ha explicado que la Delegación de Seguridad y Emergencias de la Diputación de Málaga tiene a disposición de las agrupaciones de Protección Civil material de emergencia y auxilio repartido en almacenes estratégicos a su disposición en las comarcas de la Axarquía y Valle del Guadalhorce, y próximamente en la comarca de Antequera.

Además, ha incidido en la importancia de integrar los medios y recursos disponibles en cada zona ante amenazas de catástrofes naturales, industriales o tecnológicas, situaciones en las que también son necesarias la planificación de las respuestas y la dotación de medios de intervención.

El equipamiento que se ha entregado hoy incluye, por ejemplo, motobombas, un generador, cascos y uniformes, cintas balizadoras, linternas, vallas y conos de señalización, entre otros materiales. Y esto se complementa con materiales fungibles de uso cotidiano que se reponen según demandan sus usos, como son guantes, mascarillas, patucos, geles y material de limpieza en general como pulverizadores mascarillas de filtros, todo ello material necesario para las intervenciones inmediatas.

El diputado ha recordado que la Diputación realizó un Estudio Estratégico Provincial, una estructura de pronta intervención ante riesgos extraordinarios en estrecha colaboración con las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos, Cruz Roja, la Cátedra de Emergencias de la Universidad de Málaga y el 112 Emergencias.

Ese estudio cuenta con un soporte formativo paralelo que se realiza en toda la provincia para conocimiento y uso de los equipos entregados, que están a disposición de las distintas agrupaciones de la comarca en caso necesario, y se reponen según la demanda y caducidad de los mismos.