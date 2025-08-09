El establecimiento, fundado en 1985, es uno de los más veteranos del sector en Alhaurín de la Torre. Sus dueños organizaron un cóctel para festejar la efeméride

MÁS INFORMACIÓN:

La Inmobiliaria Aris ha celebrado este viernes su 40° aniversario con una emotiva celebración en su propio local, a la que asistieron numerosos vecinos, clientes y representantes institucionales, reflejo del fuerte arraigo de esta empresa familiar en el municipio.

El cóctel de cumpleaños, que contó con una gran afluencia de público, estuvo respaldado por la presencia del alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, quien felicitó a la empresa por su compromiso con el desarrollo económico local. También asistieron la concejala de Comercio, María del Mar Martínez, y otros representantes del Equipo de Gobierno.

Durante su intervención, Martínez destacó «el importante impacto que ha tenido Inmobiliaria Aris en el tejido comercial y social del municipio a lo largo de estas cuatro décadas», subrayando su «apuesta constante por el crecimiento sostenible y el trato cercano con los clientes».

Francisco Aguilar, gerente de la empresa, se mostró visiblemente emocionado y agradecido por el reconocimiento recibido. «Han sido 40 años de trabajo, esfuerzo y dedicación bajo el modelo de una empresa familiar que sigue creciendo con paso firme. Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado y de todo lo que aún está por venir», expresó.

La velada transcurrió en un ambiente distendido y festivo, consolidando una vez más el papel de Inmobiliaria Aris como referente del sector en la comarca.