El objetivo de la iniciativa es dar visibilidad y promocionar a los negocios de este sector en Alhaurín de la Torre, por lo que los clientes que contraten algún servicio entre los días 23 y el 29 del actual mes de septiembre recibirán como regalo un neceser de viaje

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, a través del Área de Comercio, celebra un año más una campaña por la Semana del Turismo, destinada a promocionar y dar visibilidad a las agencias de viajes de la localidad con motivo de la celebración el 27 de septiembre del Día Mundial del Turismo. Para ello, en la semana del 23 al 29 de septiembre, todas aquellas personas que contraten los servicios a estos comercios recibirán como obsequio un neceser de viaje transparente gentileza del Área de Comercio.

Esta campaña, que cuenta con la colaboración de la Delegación de Turismo, se ha dado a conocer en la agencia Baobab Tours de la Avenida Reyes Católicos por parte de la concejala responsable de Comercio, María del Mar Martínez; la técnica Blanca Casado; y la propietaria de Baobab Tours, Ingrid Amigo. También han visitado otros negocios del sector como Malibú Viajes o Lauromar para explicarles la campaña y repartirles los neceseres que van a dar a sus clientes.

Según estudios recientes cada día más personas viajan y hacen turismo como actividad esencial de sus vacaciones o tiempo libre. lo que conlleva en la mayoría de los casos a acudir a expertos y profesionales como son las agencias de viajes para organizar, programar y detallar las escapadas. De esta manera este sector se convierte en una pieza fundamental para el turismo de calidad y disponer de un servicio que ofrezca las máximas garantías.

Desde el Área de Comercio apuestan por fomentar el uso de las agencias de Alhaurín, que cuentan con profesionales cualificados, ofrecen una atención cercana y de calidad y garantizan el éxito de los servicios contratados. María del Mar Martínez ha destacado que el área que dirige siempre va a apostar por el comercio local y de proximidad, algo que hacen muy bien las agencias de viajes que se convierten en el intermediario entre los usuarios y su destino vacacional generando una cercanía y jugando un papel fundamental en el bienestar de las personas que viajan.

Ingrid Amigo, responsable de Baobab Tours, ha señalado que en las agencias de viaje no «se vende un producto si no que se presta un servicio» ya que hacen un seguimiento del viaje contratado por la persona para que ellos no tengan nada más que disfrutar y no preocuparse de otros asuntos relacionados con la logística o papeleo.