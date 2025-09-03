Una veintena de negocios se han sumado a esta iniciativa para incentivar las compras de material escolar, ropa, calzado o libros en establecimientos locales de Alhaurín de la Torre de cara al inicio del curso, que arranca en toda Andalucía el próximo 10 de septiembre

El Área de Comercio ha presentado su campaña con motivo de la vuelta al cole que busca, como es habitual, incentivar las compras en los comercios del municipio y favorecer la economía local. El lema de la misma es ‘En nuestra vuelta al cole tenemos un comercio sobresaliente’ y ha sido presentada por el alcalde, Joaquín Villanova; y la concejala de Comercio, María del Mar Martínez.

Este curso académico 2025/2026 se inicia en Educación Infantil y Primaria el próximo 10 de septiembre y en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional el lunes 15. La campaña está enfocada a todo tipo de comercios que de una manera u otra se implican en esta vuelta al cole como son papelerías, librerías, centros ópticos o tiendas de ropa y calzado que cuentan con todo lo necesario para preparar a los chicos y chicas para su curso académico.

«Los comercios alhaurinos demuestran una vez más que cuentan con todo lo necesario para poner en marcha el curso con un trato cercano, amabilidad y ofreciendo un buen servicio», como ha destacado la edil del ramo María del Mar Martínez, durante su presentación en la Papelería ‘Más que papel’ de la avenida de Isaac Peral, una de las empresas adheridas a la campaña del total de veinte que lo han hecho. Pueden consultar el listado de comercios adheridos en las redes sociales del Área de Comercio o a través del código QR que aparece en el cartel promocional.

Como una manera de incentivar estas compras y para agradecer la fidelidad a los establecimientos de la localidad, el área ha repartido entre todos los comercios de la campaña unas libretas promocionales gratuitas con hojas blancas que cada comercio repartirá a su libre criterio hasta fin de existencias.

María del Mar Martínez ha destacado una vez más el apoyo de su área al fomento del comercio y el empleo local así como la generación de una economía circular a la vez que ha deseado mucha suerte a todos los alumnos y alumnas que comienzan el curso al igual que el personal docente. Asimismo ha agradecido el papel siempre colaborador de los comercios alhaurinos en las distintas campañas que llevan a cabo desde el área a lo largo del año como Navidad, Verano, San Valentín y los días del padre y la madre.