La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo jueves 30 de abril, Joaquín Villanova y la presidenta de Soroptimist International, Daphne Theunissen han visitado la muestra.

La sede de la Asociación Amigos de las Bellas Artes Pincel y Barro ’04, situada en la urbanización Pueblo Cortijo, en la calle Luis María Valtueña, acoge desde hace dos semanas y hasta el próximo jueves, 30 de abril, una exposición fotográfica solidaria organizada por la asociación Soroptimist International Costa del Sol, en el marco de su proyecto “Soroptimist a tu lado”. Esta iniciativa fue concebida para apoyar a mujeres cuyos medios de vida se vieron afectados por la DANA que azotó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.

A través de la recaudación de fondos, la sensibilización social, el apoyo financiero y legal y, sobre todo, dedicando tiempo a escuchar, la organización acompañó a varias mujeres en su proceso de reconstrucción personal y profesional tras la catástrofe. Las socias de la entidad visitaron a las afectadas en dos ocasiones, estableciendo vínculos genuinos que han perdurado más allá del propio proyecto solidario.

Precisamente esos lazos humanos son los que han dado lugar a la actual exposición fotográfica, protagonizada por la artista valenciana Vicenta Casan. Este viernes, la muestra ha recibido la visita del alcalde, Joaquín Villanova; y la presidenta de Soroptimist International, Daphne Theunissen.

Antes de abrir su estudio de yoga, Vicenta Casan trabajaba como fotógrafa profesional, y tras regresar a su negocio después de la riada decidió documentar lo que encontró: materiales empapados de barro, equipos dañados y pertenencias personales convertidas en escombros.

Lejos de centrarse en la destrucción a gran escala, sus imágenes capturan el lado más íntimo y cotidiano de la pérdida. Su exposición, titulada ‘La furia en mí, Desolación’, invita al público a observar estos momentos desde una mirada personal y a reflexionar sobre lo que significa perderlo todo y comenzar de nuevo.

Las fotografías expuestas están disponibles para su adquisición, y el diez por ciento de los beneficios obtenidos se destinará a apoyar la labor de Soroptimist International Costa del Sol, organización que continúa ofreciendo respaldo a mujeres profesionales en situación de vulnerabilidad y que prevé relanzar el proyecto “Soroptimist a tu Lado” en el futuro.

Soroptimist International Costa del Sol forma parte de una organización no gubernamental con estatus consultivo general ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, lo que refuerza su compromiso internacional con la igualdad y el desarrollo de las mujeres.