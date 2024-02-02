Los clientes que realicen una compra mínima en los establecimientos adheridos podrán optar a un sorteo para una noche de hotel en la Costa del Sol (en categoría superior o premium) y a diez bonos para disfrutar del ‘spa’ municipal

El Área de Comercio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre se vuelca en su nueva campaña con motivo del día de San Valentín, el próximo martes 14 de febrero. Con el lema ‘’El amor no tiene precio; una noche de hotel gratis tampoco”, la iniciativa está abierta a que todas las personas puedan tener un detalle ese día, esté en pareja o no, solteros, casados o simplemente a cualquier amigo o amiga.

La concejala de Comercio, María del Mar Martínez, junto a la técnica del área, Tere Tomé, han presentado esta iniciativa que pretende, como en todas las que organizan, favorecer las compras en los comercios alhaurinos y dinamizar el tejido comercial en estas fechas en las que se sale de la llamada ‘cuesta de enero’. En palabras de la edil, los comercios están acogiendo muy bien este tipo de campañas ya que les da “visibilidad” y les ayuda a fomentar las ventas.

Además ha destacado que desde el área que dirige seguirán apostando por estas iniciativas para ayudar en todo lo posible al comercio local y dinamizar la vida empresarial de Alhaurín de la Torre. Además, Martínez animó a realizar todas las compras en nuestra localidad y que los alhaurinos ayuden también, en la medida de lo posible, a contribuir a un entorno más limpio y mejor reduciendo la huella de carbono por el menor uso de los vehículos privados.

Desde el área van a realizar un sorteo en el que los premios son diez bonos dobles de sesión de spa, una noche de hotel para dos personas en régimen de categoría superior y una noche de hotel para dos personas en régimen de categoría premium. El hotel en el que se disfruta del premio es el Elba Estepona & Thalasso Spa. La campaña está abierta hasta el 14 de febrero, salvo bares y restaurantes que están hasta el 18 de febrero.

Los establecimientos que participan en esta campaña son Sergio Megías Gastobar, Restaurante Pizzería Selva Negra, Papelería María del Valle, Estética Avanzada Alicia Ortega, Papelería Más que Papel, Barba Azul, Federópticos Alhaurín, Para Ti Regalo Complementos, Alfil.be. Alhaurín, Lolive Centro Estético, Peluquería Vanesa Castillo, Wild Sport, Lencería luna, Soho 13 Shop, Majula Modas, Karmela Restaurant, Bar Quejío, Chica Nails, Óptica Estilo, Irene Escot Calzados y Librephonia. Desde el área han informado que todo aquel establecimiento que desee adherirse lo puede hacer todavía a través de las distintas formas de contacto habitual con la concejalía.

Para participar hay que realizar una compra mínima de 15 € en los establecimientos (30 € en el caso de bares y restaurantes) en el fin de semana anterior o posterior a San Valentín o ese mismo día 14, y el negocio les hará entrega de un boleto sellado que se podrá introducir en la urna que se va a instalar en el hall del edificio del Ayuntamiento. Para introducir el boleto es esencial presentar un ticket, factura o justificante sellado por parte del comercio que justifique la compra en Alhaurín de la Torre.

El sorteo público se realizará entre el 21 y 23 de febrero y se podrá seguir a través de las redes sociales de Comercio.