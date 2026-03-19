Los visitantes, que estuvieron acompañados por el concejal de Patrimonio Histórico, pudieron admirar documentos históricos curiosos y relevantes como un contrato para enviar anchoas a la expedición de Magallanes (siglo XVII) o un poder notarial firmado por Blas Infante

Vecinos de Alhaurín de la Torre, integrantes del grupo de investigación y coloquio que promueve el Centro de Estudios Locales y Provinciales ‘Julián Sesmero Ruiz’, con el concejal responsable del Área de Patrimonio Histórico, José Manuel de Molina, han visitado el Archivo Histórico Provincial de Málaga.

Guiados por la técnica Manuela Fernández Escorial, recorrieron las instalaciones del edificio y pudieron admirar documentos históricos relevantes, como un contrato para enviar anchoas a la expedición de Magallanes en el siglo XVII, un poder notarial firmado por Blas Infante, y otra documentación sobre el desarrollo urbano e industrial de Málaga.

Una visita guiada muy apreciada por los asistentes y que se enmarca dentro de las actividades culturales que impulsa el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.