El Área de Servicios Operativos se ha ocupado de renovar la cubierta y el techo del salón de actos para mejorar la acústica. El alcalde visitó el centro y felicitó a la peña y a la asociación de vecinos por el trabajo que realizan por la unión y la dinamización de la barriada

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha llevado a cabo una serie de obras de mejora en el histórico edificio de la Peña Zapata, sede social de la barriada del mismo nombre. Los trabajos han afectado principalmente al salón de actos y de celebraciones, donde ha acudido el alcalde, Joaquín Villanova, para supervisar el resultado final y charlar con los vecinos.

El Área de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez se ha encargado de esta actuación, que ha consistido fundamentalmente en la instalación de un nuevo tejado con paneles ‘sandwich’ en sustitución de la antigua cubierta y en el montaje interior de un techo nuevo con placas aislantes.

De esta forma, además de prevenir filtraciones y humedad en caso de lluvia, se busca mejorar la acústica del edificio y evitar las molestias por las reverberaciones y el ruido durante los actos y las reuniones. Paralelamente, los trabajadores municipales se han encargado de pintar y adecentar la pista polivalente exterior adjunta a la peña, que es usada habitualmente por el alumnado del colegio.

El alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento continuará realizando mejoras en esta sede vecinal y en el resto de centros sociales de las barriadas y urbanizaciones de Alhaurín de la Torre, dentro de la línea de trabajo que se mantiene con las asociaciones ciudadanas. Villanova ha querido felicitar a la peña y a la asociación de vecinos de Zapata por el “gran trabajo que realizan” en favor de la dinamización y la unión de la barriada.

Por su parte, Francisco Barea, presidente de la AA.VV. de Zapata, ha recordado que el tejado anterior se instaló en 1989, por lo que esta reforma era “necesaria” después de 36 años. Barea ha recalcado también la buena sintonía y la colaboración con el Ayuntamiento.