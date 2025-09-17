Servicios Operativos acomete trabajos de reparación y embellecimiento de la glorieta donde convergen las avenidas Miguel Lacha y Finca Taralpe, cuya pirámide estrenará diseño nuevo coincidiendo con la reordenación de la zona y la entrada en servicio del parque comercial

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha iniciado trabajos de reparación, seguridad y embellecimiento en el cruce de la travesía urbana con los accesos a las urbanizaciones de Pinos y Taralpe, que va a experimentar una notable transformación tras la próxima entrada en servicio de un nuevo parque comercial en la zona.

La previsión es que el conjunto escultórico de la rotonda en la que convergen las avenidas Miguel Lacha y Finca Taralpe y la propia travesía estrene nuevo diseño coincidiendo con la apertura de la citada área comercial. Se trata de una obra con más de 20 años de antigüedad y en la que el año pasado ya se realizó una primera reforma que consistió fundamentalmente en reemplazar la antigua fuente por una zona ajardinada con especies de secano.

Ahora, la Concejalía de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez acaba de iniciar las obras de arreglo de la pirámide que preside el conjunto, que presentaba importantes daños y azulejos caídos, fruto de los desperfectos y el paso del tiempo.

Tras la retirada de los azulejos, se va a llevar a cabo un reforzamiento de la estructura, sellado de las grietas y tecnicas para prevenir la dilatación por calor y los consiguientes daños. Posteriormente se procederá también al arreglo del borde exterior de la glorieta y se colocará el nuevo mosaico decorativo.