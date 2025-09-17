Tras la entrega de galardones, participarán en el coloquio ‘La viñeta periodística en la era de la inmediatez’, moderado por Pachi Idígoras

El certamen, organizado por la Asociación de la Prensa de Málaga y la Fundación Manuel Alcántara, cumple su sexta edición y cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial y CaixaBank

El próximo lunes, 22 de septiembre, el Centro Cultural La Malagueta de la Diputación acogerá el acto de entrega de premios del VI Certamen Nacional ‘Elgar’ de Viñetas Periodísticas, organizado por la Asociación de la Prensa de Málaga y la Fundación Manuel Alcántara con la colaboración de la Diputación Provincial y CaixaBank. En esta edición, el premio a la ‘Trayectoria profesional’ lo recibirá Andrés Rábago, conocido por los seudónimos de El Roto y OPS. En la modalidad ‘Mejor viñeta periodística’, el premio lo recibirán David Pintor y Carlos López, Pinto & Chinto, por su obra sobre el presidente ruso Vladímir Putin y la guerra en Ucrania, publicada en la sección Opinión del diario La Voz de Galicia el 28 de febrero de 2024.

El acto tendrá lugar a las 12.30 horas, y tras la entrega de premios se celebrará una charla coloquio con los galardonados, moderada por el también humorista gráfico Pachi Rodríguez Idígoras y titulada ‘La viñeta periodística en la era de la inmediatez’.

Este año se han presentado al certamen un total de 22 candidaturas y 84 viñetas publicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. La categoría ‘Trayectoria profesional’ tiene una dotación económica de 5.000 euros, y la ‘Mejor viñeta periodística’ recibe un premio de 2.500 euros.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por los ganadores de años anteriores Ricardo Martínez Ortega (Ricardo) y Ángel y Francisco Javier Rodríguez Idígoras (Idígoras y Pachi), y los periodistas Antonio Roche, Alfonso Vázquez, Óscar Álvarez y Ana Barreales en representación de las entidades organizadoras y patrocinadoras del certamen.

El Certamen Nacional ‘Elgar’ de Viñetas Periodísticas, único galardón de sus características a nivel nacional, es fruto de un convenio firmado en 2016 entre la Asociación de la Prensa de Málaga y la Fundación Manuel Alcántara para reconocer, premiar y difundir el trabajo de los profesionales que se dedican a este género de opinión. Recibe su nombre en homenaje al prestigioso viñetista fallecido Manuel García Duarte ‘Elgar’.

El Roto, Premio ‘Trayectoria Profesional’

El jurado ha concedido el galardón a la trayectoria profesional a Andrés Rábago García (El Roto, OPS), uno de los dibujantes, pintores y viñetistas españoles más importantes de las últimas décadas. De él destaca su brillante trayectoria con numerosos reconocimientos que premian el uso de la sátira y la ironía en sus dibujos, convirtiéndolo en uno de los artistas más creativos y trascendentales del momento.

Durante los años setenta y ochenta, bajo el seudónimo OPS, colaboró en numerosos medios, como Hermano Lobo, La Codorniz, Triunfo o Madriz. Su dibujo hacía referencia al inconsciente y se situaba en un contexto estilístico próximo al surrealismo y al movimiento Pánico. Con la llegada de la democracia OPS fue silenciándose y apareció un nuevo seudónimo, El Roto, cuya sátira social trata cada día de romper la condición del individuo-masa y alertar a la conciencia de una realidad anestésica.

Los dibujos de El Roto se han publicado en periódicos como Diario16 o El Independiente y, desde hace años, en El País. Paralelamente al dibujo y bajo la firma A. Rábago, la pintura ha estado siempre presente en la trayectoria del autor. En ella transciende la conciencia individual y se sitúa en un nivel más profundo. Su obra ha sido objeto de numerosas exposiciones, tanto en galerías como en instituciones. Entre los numerosos galardones recibidos se encuentran el Premio Nacional de Ilustración 2012, otorgado por el Ministerio de Cultura, y el Premio de Periodismo ‘Diario Madrid’, que recibirá en unos días. (elroto.es).

Pinto&Chinto, ‘Mejor Viñeta 2024’

En la categoría de ‘Mejor viñeta periodística’, el jurado ha elegido la ilustración ‘Putin’ de los humoristas gráficos Pinto&Chinto sobre el presidente ruso y la guerra en Ucrania, destacando la fuerza visual de la imagen carente de texto y la originalidad del dibujo sobre un tema del que es difícil innovar al ser tan mediático. Fue publicada el 28 de febrero de 2024 en la sección de Opinión de La Voz de Galicia.

David Pintor (A Coruña, 1975) y Carlos López (Boimorto, A Coruña, 1967), dibujante y guionista respectivamente, llevan más de treinta años publicando sus viñetas periodísticas en medios impresos, en la actualidad desde las páginas de La Voz de Galicia, y veinte compaginando esta faceta con la publicación de cuentos, cómics y álbumes ilustrados para todas las edades en las principales editoriales nacionales y extranjeras.

Los dos son gallegos y nacidos a menos de cincuenta kilómetros de distancia. Su trabajo conjunto empezó con la colaboración en La Voz de Galicia. López es escritor, y Pintor y dibuja con un estilo en el que destaca la economía de rayas. Pintor se formó en la Escuela Superior de Arquitectura entre 1993 y 2000.

En La Voz de Galicia iniciaron la tira Circo Nacional. Pronto se hicieron populares y empezaron a publicar libros. Su obra ha sido premiada con varios galardones en Italia, Colombia, Francia, México y en muchas capitales españolas. También merecieron el Premio Mingote del año 2013, y han expuesto su trabajo en una infinidad de ciudades del país y en países como Japón, Alemania, México o Italia. David Pintor también ha hecho varias exposiciones individuales.

Con sus dibujos han colaborado con periódicos como Diario 16, La Voz de Baleares, O Correo Galego, The Wall Street Journal y, más asiduamente, con La Voz de Galicia y el Diario de León, entre otros. En cuanto a revistas, destacan El Virus Mutante, El Ciervo, la catalana Tretzevents y la gallega Retranca.