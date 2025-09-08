El alcalde recalca el esfuerzo que se realiza cada verano en estas instalaciones para garantizar unos espacios seguros y adecuados para educar a los niños y niñas de Alhaurín de la Torre. El curso escolar arranca este próximo miércoles 10 de septiembre

Como cada año, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprovechado los meses de verano para ejecutar una serie de obras de mantenimiento y mejora en los colegios públicos del municipio. Estos trabajos, coordinados con las direcciones de los propios centros y a cargo de las áreas de Educación y de Servicios Operativos, se realizan en función de las prioridades y necesidades que plantea la comunidad educativa, con el objetivo de que el curso escolar arranque en las mejores condiciones posibles.

En esta ocasión, cabe destacar las actuaciones que se han llevado a cabo actuaciones en el CEIP Isaac Peral, CEIP Maruja Mallo, CEIP Algazara, CEIP Torrijos y CEIP San Sebastián, entre otros. Los trabajos han abarcado desde reformas interiores y reparaciones hasta mejoras en accesos, cerramientos y acondicionamiento de aulas.

CEIP Isaac Peral: se ha acometido una completa reforma de la conserjería, con renovación de tabiquería, solería, carpintería, instalación eléctrica y trabajos de pintura. Asimismo, se ha reparado la red de fontanería en uno de los baños, se ha reparado el muro exterior y se ha colocado una nueva red en el patio para evitar que se pierdan los balones y material deportivo.

CEIP Maruja Mallo: se ha intervenido en la entrada principal, con la retirada del terreno deteriorado y la instalación de un nuevo pavimento de césped artificial, más funcional y resistente, y se ha reconstruido la cubierta del polideportivo dañada por las lluvias y la DANA.

CEIP Algazara: se ha trabajado en el interior de varias aulas, donde se han instalado vinilos decorativos tras la reparación y preparación de las paredes, lo que ha supuesto una mejora estética y de confort, además de reparar el patio de entrada y la colocación de nuevos tubos de saneamiento.

CEIP Torrijos: se ha procedido a la sustitución de la malla del vallado perimetral y a la colocación de nuevas canaletas y desagües para optimizar la evacuación de aguas.

CEIP San Sebastián: la obra principal ha afectado a las cubiertas superiores, que se encontraban deterioradas. Los trabajos han abarcado la impermeabilización, limpieza, reparación de soportes, sustitución de sumideros y el tratamiento superficial de las humedades del perímetro, lo que en la práctica ha dado como resultado dos cubiertas completamente nuevas para prevenir humedades, filtraciones y goteras.

A todo ello hay que sumar los trabajos de mantenimiento, jardinería, limpieza y pequeñas reparaciones en los centros. La inversión total ronda este año los 150.000 euros.

El alcalde, Joaquín Villanova, junto a la concejala de Educación, Pilar Conde, y el edil delegado de Servicios Operativos, Rodrigo Jiménez, ha visitado las instalaciones para comprobar de primera mano el resultado de las actuaciones y reiterar el compromiso del equipo de gobierno con la mejora continua de los colegios. El regidor ha subrayado la importancia de atender cada verano las demandas planteadas por las direcciones y la comunidad escolar, con el fin de garantizar espacios seguros, modernos y adecuados para el aprendizaje.

El curso escolar arranca el próximo 10 de septiembre en toda Andalucía.