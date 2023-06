El Área de Medio Ambiente se ha encargado del desbroce de la zona de interfaz urbano-forestal para proteger las áreas habitadas más cercanas a la Sierra. Los SS.OO. se ocupan de la limpieza de arroyos y parcelas públicas. También se solicita la colaboración ciudadana

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha puesto en marcha la Campaña 2023 de Prevención de Incendios Forestales, que involucra a varias áreas municipales y para la que también se solicita la colaboración ciudadana, para que sigan los consejos y eviten determinadas prácticas que puedan desencadenar un fuego. El alcalde en funciones, Joaquín Villanova, ha encargado extremar este año las precauciones e intensificar los esfuerzos tras el grave incendio que tuvo lugar el pasado verano en la Sierra y que afectó a los términos de Mijas, Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre.

En lo que se refiere a trabajos sobre el terreno, se va a actuar en una superficie de más de 510.000 metros cuadrados entre labores de limpieza, desbroce y mantenimiento, incluyendo el cortafuegos que protege las urbanizaciones más cercanas a la sierra, los cauces a su paso por zonas urbanas, solares y parcelas municipales, cunetas y caminos públicos.

Las concejalías de Medio Ambiente y de Servicios Operativos, que dirigen respectivamente Jéssica Trujillo y Prudencio J. Ruiz, ambos en funciones, han coordinado estas tareas en aquellos espacios más suceptibles de desencadenar un fuego no deseado. Por un lado, los SS. OO., se ocupan de la limpieza de arroyos que discurren por suelo urbano, tales como el del Pinar, del Cura, Blanquillo, Zambrana, Bienquerido, etc.

Además, realizan la limpieza de todas las parcelas no edificadas de titularidad municipal. Aproximadamente, se limpia una superficie mínima de 400.000 metros cuadrados. Todo ello, sin contar los trabajos de limpieza de márgenes de carreteras, caminos y cunetas, que suponen otro tanto de superficie y que son zonas de alto riesgo por la interacción del ser humano.

Desde el Área de Medio Ambiente, cada año se desbroza y limpia la zona de interfaz urbano-forestal con orientación sur que conecta cada una de las urbanizaciones con el terreno forestal, una medida preventiva “imprescindible” por ser una de las zonas de mayor riesgo. Se realiza un cortafuegos perimetral, constituyendo una franja de protección de 25 metros de anchura. Se actúa sobre una superficie mínima de 110.000 m2 al sur de las urbanizaciones Pinos de Alhaurín, Fuensanguínea, Manantiales, Tomillares, Pueblo Cortijo, Bellavista de Zambrana, El Lagar, Terrazas del Valle, Casas Blancas, depósito municipal de agua de calle El Pozo, etc.

El Área de Medio Ambiente enmarca estas actuaciones dentro de las medidas específicas que recoge el Plan Local de Emergencia contra Incendios Forestales (PLEIF), aprobado por el Pleno Municipal de diciembre de 2020. Además, se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana a participar en las medidas de prevención conforme a la legislación vigente, que incluye la limpieza de parcelas no edificadas privadas, no acumular residuos en las parcelas, no quemar residuos, ni hacer fuegos en zonas no habilitadas, entre otras. El Ayuntamiento solicita además extremar la prevención para este fin de semana, coincidiendo con la celebración de la Romería de Alhaurín de la Torre.

PROHIBIDA LA QUEMA DE RESIDUOS HASTA OCTUBRE

La primavera seca y las altas temperaturas aumentan el riesgo de incendios forestales. Es por ello que desde el Centro Operativo Regional de la Consejería competente en materia de lucha contra incendios forestales, se ha propuesto excepcionalmente ampliar de nuevo las medidas de prevención suspendiendo las autorizaciones y notificaciones ya emitidas de quema de residuos en terrenos forestales y zona de influencia forestal desde el día 8 de mayo de 2023 hasta las 23,59 horas del 15 de octubre de 2023. (BOJA n.o 85 de 8 de mayo de 2023).