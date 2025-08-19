La asociación de vecinos del emblemático barrio y el Ayuntamiento han preparado un programa lleno de actividades, marcado por los traslados y la procesión de su sagrada titular. La verbena tendrá como epicentro la plaza Paco Lara

Como cada año, coincidiendo con el último fin de semana de agosto, el céntrico barrio de la Alegría se dispone a celebrar sus fiestas en honor a la patrona del lugar, la Virgen de la Esperanza. Organizadas por la asociación de vecinos y la colaboración del Ayuntamiento las celebraciones arrancan el jueves 28 con el traslado de la Virgen de la Esperanza desde la Ermita del Alamillo, donde recibe culto durante todo el año, hasta la carpa de la plaza Paco Lara donde se van a celebrar las fiestas.

A las ocho de la tarde se inicia ese traslado que recorrerá la avenida de San Francisco, Juan Carlos I, Juan Ramón Jiménez y plaza Paco Lara donde tendrá lugar la ofrenda floral a la imagen una vez haya llegado a ella.

Ya el viernes 29 tiene lugar distintas actuaciones en la verbena con un grupo de k-pop a las nueve y media y el grupo de baile de Sarath Dance a las diez menos cuarto. A las once se procederá a la elección de Rey y Reina de las fiestas para cerrar la noche con la música del DJ Paco Luque y un gran sorteo en el que colaboran los comercios locales.

El sábado 30, a las dos de la tarde, habrá degustación de magro con tomate y música con DJ Paco Luque y por la tarde, a partir de las ocho, se inicia la procesión de alabanza de Nuestra Señora de la Esperanza acompañada de la Banda Municipal de Música con el siguiente recorrido: plaza Paco Lara, José María Pemán, Juan Ramón Jiménez, Antonio Martelo, Severo Ochoa, Avenida de las Palmeras, Menéndez Pidal, Antonio Martelo, Cánovas del Castillo, Echegaray, Menéndez Pidal, José María Pemán y regreso a la plaza Paco Lara.

A las once de la noche actúa el Grupo Andalucía y desde las doce menos cuarto lo hará Los del Lugá. Una chocolatada cierra la jornada del sábado en estas fiestas.

Por último, el domingo 31, a las once de la mañana se celebra una misa de Acción de Gracias en la plaza Paco Lara acompañada por los sones de la Asociación Cultural Solera. A las dos y media se podrá disfrutar con una gran paella popular patrocinada por Tecnocasa y a las cinco una fiesta de la espuma.

Una vez más, el DJ Paco Luque pondrá la música para hacer bailar y cantar a los asistentes. Finalmente, desde las ocho, se iniciará el traslado de vuelta de Nuestra Señora de la Esperanza desde la plaza Paco Lara hasta la ermita del Alamillo por la calle Juan Carlos I poniendo fin a las celebraciones de este 2025.