El concierto tendrá lugar el próximo 14 de septiembre, a las nueve de la noche, en la plaza Maestro Jardinero Antonio Romero, situada a la izquierda del recinto municipal. La entrada será gratuita, previa retirada de invitaciones en las oficinas

El Área de Festivales, Eventos y Actividades en El Portón ha organizado para el próximo domingo, 14 de septiembre, un concierto de homenaje a la música de cine protagonizado por el Quinteto de Cámara de Málaga (AOCAM). El singular espectáculo, cuya entrada será completamente gratuita previa recogida de invitación en la propia Finca El Portón, ha sido presentado por el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal Andrés García, y los integrantes de la formación.

El concierto dará inicio a las nueve de la noche y lleva por título ‘Cuerdas de cine. Cuando la pantalla se apaga, la música se queda’ y en él se va a poder disfrutar con la banda sonora de numerosas y reconocidas obras del séptimo arte, como ‘Memorias de África’, ‘Amelie’, ‘Cinema Paradiso’, ‘Indiana Jones’ o ‘Tiburón’, de autores de la talla de John Williams, Yann Tiersen, John Barry, Ennio Morricone, etc.

El formato será muy íntimo y acogedor y para ello el concierto tendrá lugar en la Plaza Antonio Romero con capacidad para 150 personas. Además, se adaptará el entorno con una iluminación y decoración especial para la ocasión.

Las invitaciones, dos por persona, ya se pueden recoger en la Finca El Portón en su horario de apertura.

Andrés García ha destacado que la música de cámara llegará hasta El Portón este verano y ha expresado su satisfacción por acoger en el recinto «un recital de tanto caché», aprovechando para agradecer a los responsables del Quinteto de Cámara de Málaga su trabajo y buen hacer en este campo de la música con «gente tan preparada».

María José Montiel, portavoz de la formación, ha asegurado que la música «está en la parte más importante de las películas dando emoción y enfatizando el momento» y eso es lo que ellos van a hacer en este concierto.

Todos los presentes han realizado un llamamiento a acudir y disfrutar de la cita que será «inolvidable».