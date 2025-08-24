El prestigioso actor y dramaturgo Rafael Álvarez conquistó al público durante una representación en forma de monólogo a partir de una adaptación de Fernando Fernán Gómez

El prestigioso actor y dramaturgo Rafael Álvarez ‘El Brujo’ ha regresado este sábado a la Finca El Portón y nuevamente lo ha hecho con un éxito absoluto ya que ha llenado el auditorio de la finca, esta vez con su versión del clásico de la literatura española ‘El Lazarillo de Tormes’ a partir de una adaptación realizada en su día por Fernando Fernán Gómez en forma de monólogo aunque respetando la esencia original del texto con un lenguaje actualizado más cercano al público contemporáneo.

Una labor que equilibra la tradición y la modernidad, manteniendo la claridad y la transparencia que hacen de esta obra un clásico eterno.

El evento fue organizado por el Área de Festivales, Eventos y Actividades en El Portón que dirige Andrés García y forma parte del ciclo Estivalh que está desarrollándose este verano en la Finca.

El público ha disfrutado con este impresionante actor durante la hora y media que ha durado el espectáculo.

El edil Andrés García ha asegurado que es «todo un lujo» contar con la presencia en El Portón de El Brujo y ha afirmado que el público conecta muy bien con él y su forma de interpretar provocando un binomio «muy positivo y enriquecedor para todos».

‘El Brujo’ comenzó su trayectoria profesional en compañías independientes de teatro y en 1988 se unió a otros productores y especialistas del teatro para fundar la productora Pentación. En 1995, junto a María José Norte, creó su propia productora con la que continúa a día de hoy, Producciones El Brujo. Ha trabajado en incontables obras de teatro y en televisión se le ha podido ver en series como ‘Juncal’ o ‘Brigada Central’.