La velada inaugural contó con la actuación de los grupos de baile de Estefanía y la cantante Lola Fernández, además de elegirse a las reinas y misters. El alcalde acudió a la fiesta junto con varios ediles

Puerta Alhaurín, núcleo de viviendas entre las barriadas de El Peñón y Zapata, está de celebración este fin de semana con su Verbena del Agua y en la noche de este sábado ha celebrado una gran fiesta en la pista polideportiva de la urbanización a la que han acudido numerosos vecinos de la zona así como de otros lugares con el objetivo de pasar un buen rato de convivencia.

Las fiestas están organizadas por la Asociación de Vecinos Puerta Alhaurín con la colaboración del Ayuntamiento y numerosos comercios y empresas locales.

El alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García, otros miembros de la Corporación Municipal, y representantes de la asociación de vecinos, han disfrutado de la noche y han departido con los asistentes a la vez que han conocido los problemas e inquietudes que les han transmitido los residentes en la zona.

La velada ha contado con la actuación de los grupos de baile de Estefanía Castañeda que ensayan en la sede social del barrio y la cantante Lola Fernández. Igualmente se ha celebrado la elección de la Reina y el Míster de las fiestas que ha recaído en Míster infantil Leo Asensio, Reina Infantil Alma Rico, Rey Antonio Ruiz y Reina Natalia Alarcón.

Este año la propia asociación de vecinos ha gestionado el servicio de barra con comida y bebida a precios populares.

El alcalde ha destacado que Puerta Alhaurin está en constante crecimiento y cuenta con unos vecinos muy unidos en su actividad y en la lucha por mantener viva su urbanización.

Hoy domingo continúa la fiesta al mediodía con la degustación de una gran paella popular y la instalación de castillos hinchables con agua para el disfrute de los asistentes, especialmente los más pequeños. El DJ Paco Luque ameniza este fin de fiesta con su música de todos los tiempos.