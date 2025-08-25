El Colegio de Enfermería de Málaga reunió a más de 500 asistentes en una velada marcada por la entrega de los Premios Colegio de Enfermería de Málaga 2025, la convivencia y el orgullo de pertenecer a una profesión esencial.

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga celebró el pasado viernes 22 de agosto el Día del Colegiado 2025, un encuentro festivo y emotivo que tuvo lugar en el Restaurante Gutiérrez Puerto y que reunió a colegiados, autoridades y representantes del sector sanitario y social de la provincia.

La gala, conducida por el reconocido Roberto López, contó con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas miembros de UPROSAMA, encabezados por su presidenta, Dña. Mariela Checa, el director de Desarrollo de Vithas, D. Juan Bosco, el presidente de la Fundación Bidafarma, D. Leandro Martínez, representantes de la Asociación de Jubilados del Colegio, D. Emilio Ojeda, delegado de AMA en Málaga, y D. Daniel García, ejecutivo de cuentas de La Opinión de Málaga, entre otros invitados.

Premios Colegio de Enfermería de Málaga 2025

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la entrega de los Premios Colegio de Enfermería de Málaga 2025, con los que se reconoce a entidades y personas que, desde distintos ámbitos, contribuyen al bienestar de la ciudadanía y a los valores de la profesión enfermera.

Juan Manuel Gómez Rama, enfermero malagueño, recibió el galardón por su ejemplar trayectoria en misiones humanitarias. Su labor en escenarios marcados por la vulnerabilidad, la emergencia y la falta de recursos sanitarios ha sido un ejemplo de compromiso, humanidad y profesionalidad. Un reconocimiento que subraya la vocación universal de la enfermería, siempre dispuesta a estar allí donde más se la necesita.

El Equipo BCS del Club Deportivo de Remo Pedregalejo fue distinguido por su trabajo de acompañamiento y empoderamiento de mujeres que han pasado por una mastectomía. Con el remo como herramienta de superación, estas mujeres han convertido su experiencia en una red de apoyo emocional y físico que visibiliza la importancia de la comunidad, la resiliencia y el cuidado compartido.

Recogieron el premio: Dña. María Josefa Fernández, Dña. Inmaculada Aragón, Dña. María Ángeles Ruiz-Molero, Dña. Dolores María Fernández, Dña. María Yolanda González y Dña. Ana Belén Barba, en representación del equipo.

El Dispositivo de Bomberos Forestales de INFOCA recibió el galardón por su valentía y profesionalidad en la lucha contra los incendios, protegiendo vidas, hogares y el medio natural. Este reconocimiento cobra especial relevancia en un verano marcado por numerosos incendios que han afectado a distintas partes del país, y que han puesto de manifiesto la entrega y sacrificio de estos profesionales.

Recogen el galardón don Alejandro Molina Crespo, Director del Centro Operativo Provincial del EMA INFOCA, don José Antonio Romero, don Álvaro Angulo y don Israel Sagüez.

Un momento de emoción compartida

La gala también dejó espacio para la emoción cuando el presidente del Colegio, José Miguel Carrasco Sancho, pidió a todos los asistentes que se pusieran en pie para dedicar un aplauso unánime a los profesionales y ciudadanos que en estos días están trabajando contra los incendios forestales, representados en la sala por los bomberos forestales de INFOCA. Un gesto que se convirtió en uno de los momentos más significativos de la noche, simbolizando la unión entre la enfermería y quienes protegen la vida desde otros ámbitos.

Una comunidad orgullosa de su profesión

Durante la velada, marcada por un ambiente de cercanía y compañerismo, el presidente del Colegio, José Miguel Carrasco Sancho, destacó la importancia de esta celebración:

“El Día del Colegiado es la oportunidad de encontrarnos, de compartir y de recordar el orgullo que sentimos por ser enfermería. Hoy no solo reconocemos trayectorias y entidades, sino que celebramos juntos una profesión que representa humanidad, entrega y compromiso con la sociedad malagueña”, señaló.

Tras la ceremonia de entrega de premios, los asistentes disfrutaron de una cena de gala y de momentos de convivencia, que sirvieron para reforzar los lazos de una comunidad enfermera que, un año más, volvió a demostrar que sabe cuidar… y también celebrar.

Para poner el broche final a la noche, se celebró un sorteo de regalos entre los colegiados presentes, que añadió un ambiente de ilusión y alegría a una velada ya inolvidable.