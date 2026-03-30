Las personas que no hayan recibido en su domicilio la tarjeta del INE tendrán así la opción de reclamar errores o actualizar sus datos. La convocatoria de los comicios al Parlamento de Andalucía entró en vigor el pasado 24 de marzo

Con motivo de la convocatoria de Elecciones al Parlamento de Andalucía, fijadas para el domingo 17 de mayo, y en cumplimiento de lo señalado en el artículo 39.2 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General (LOREG), se abre el periodo de exposición pública de las listas electorales por medios informáticos para su consulta y cotejo por parte de las personas interesadas. El plazo, establecido entre hoy lunes, 30 de marzo, y el próximo lunes, 6 de abril, ambos inclusive, permitirá que se subsanen posibles deficiencias a través de reclamaciones, particularmente en aquellos votantes que no hayan recibido en su domicilio la tarjeta del Instituto Nacional de Estadística (INE), bien en esta ocasión, bien en convocatorias electorales anteriores, por no haber informado de posibles cambios de domicilio o por ser la primera vez que ejerza su derecho al voto en Alhaurín de la Torre.

Los electores deberán acudir a las dependencias del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), en la planta baja del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en la plaza Alcalde Antonio Vega González en horario de 09:30 a 14:00 horas, de Lunes Santo a Miércoles Santo, y el lunes de Pascua, en el mismo horario.

Los ciudadanos, provistos de su Documento Nacional de Identidad,pasaporte o carnet de conducir en que aparezca la fotografía del titular, podrán realizar su consulta y presentar reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, se ofrece la opción de contactar telefónicamente a través del número 952417150/51, marcando las siguientes extensiones: 7145-7202-5013 (SAC), y 7310-7312-7392 (Padrón y Estadística).

Por último, existe la posibilidad de realizar consultas directamente al Instituto Nacional de Estadística a través del teléfono (Puerta del Mar, 18), teléfono 952061432, o mediante la sede electrónica del INE, pero es indispensable contar con certificado digital para llevarlo a cabo: https://sede.ine.gob.es.

Dicho censo recoge todas las variaciones que han tenido los electores hasta el 30/01/2026.

En Alhaurín de la Torre, para las Elecciones Autonómicas del 17 de mayo habrá un total de 49 mesas repartidas en 16 colegios electorales.