Conversarán en torno a memorias y narrativas de la Guerra Civil en esta cita de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte prevista el día 8 de mayo

Completan el cartel Irene Vallejo, Pilar Bonet, Marta Rebón, Chantal Maillard, Muriel Chazalon, Joan Fontcuberta, Jesús Maeso de la Torre y Álvaro García

El Centro Andaluz de las Letras, gestionado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, aglutina en la programación de mayo a autores como Cecilia Fernández, Ana Caballé, Irene Vallejo, Pilar Bonet, Marta Rebón, Chantal Maillard, Muriel Chazalon, Joan Fontcuberta, Jesús Maeso de la Torre y Álvaro García. La primera actividad abordará las memorias y narrativas sobre la Guerra Civil con motivo de la publicación ‘Claves ibéricas de la Guerra Civil’ (Editorial Renacimiento), en la que Celia Fernández colabora en uno de los ensayos. Conversará con Anna Caballé, Premio Nacional de Historia 2019, el miércoles 8 de mayo a las 19,30 horas en el Centro Andaluz de las Letras.

Desfilan por las páginas de ‘Claves ibéricas de la Guerra Civil’ las narraciones más relevantes desde la generación de los testigos a la de los nietos, desde los días de la guerra hasta los actuales. 85 años de memoria española. Las narraciones de Max Aub, Carlos Castilla del Pino, Joan Sales, Mercè Rodoreda, Juana Doña, Juan Benet, Juan Marsé, Martín Ugalde, Carlos Casares, Manuel Vázquez Montalbán, Dulce Chacón, Jaume Cabré, Jesús Moncada, Ramon Saizarbitoria, Antonio Muñoz Molina, Manuel Rivas, Bernardo Atxaga, Paco Roca, Almudena Grandes, Javier Cercas, Jokin Muñoz, Kirmen Uribe, Inma López Silva y de muchos otros, contempladas desde los condicionamientos de su propia literatura, generación, momento histórico o género, para finalmente convocarlas todas en un ensayo de conjunto, sin duda el primero en clave ibérica que, con este carácter sistemático, comparado e inclusivo, se ofrece a los lectores, de la firma de Cecilia Fernández, profesora de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Córdoba.

El 14 de mayo la periodista y escritora Pilar Bonet conversará sobre Rusia y Ucrania junto a la traductora y escritora Marta Rebón con motivo de la publicación de ‘Naúfragos del imperio. Apuntes fronterizos’, de Bonet (Editorial Galaxia Gutenberg). Ambas arrojarán luz sobre la raíz del conflicto entre los dos países eslavos y los diversos puntos de vista que han generado, un encuentro imprescindible para entender una época de la historia europea presente. La cita literaria se llevará a cabo a las 19,30 horas en el Centro Andaluz de las Letras.

El 15 de mayo es otra fecha señalada en Málaga con la intervención de Irene Vallejo donde la autora de ‘El infinito en un junco’ repasará su obra con ocasión de la adaptación gráfica de la misma a cargo del ilustrador Tyto Alba para la editorial Debate. ‘El infinito en un junco’, Premio Nacional de Ensayo 2020, es un canto extraordinario al amor por los libros que ha seducido a millones de personas en todo el mundo, traducido a 35 idiomas, y considerado el ensayo revelación de nuestro tiempo. El Museo de Málaga acogerá este acto a las 19.00 horas, con entrada libre.

El 17 de mayo la poeta Chantal Maillard está citada junto a Muriel Chazalon para conversar sobre ‘Decir los márgenes’ (Editorial Galaxia Gutenberg), una larga conversación escrita en la que Chantal Maillard, con la complicidad de Chazalon, repasa los temas esenciales de su obra, algunos estrechamente vinculados con su experiencia vital. Surge así su voz más íntima, una voz que se interroga sobre lo que ha escrito, lo redescubre, lo precisa, lo amplía. A las 19,30 horas en el Museo de Málaga, entidad colaboradora de la actividad.

El 27 de mayo el fotógrafo Joan Fontcuberta dialogará con el director del Centro Andaluz de la Fotografía, Juan María Rodríguez, a propósito de la publicación ‘Desbordar el espejo’ de Fontcuberta (Editorial Galaxia Gutenberg). Se celebrará en el auditorio del Museo Picasso de Málaga a las 19 horas.

Además los clubes de lectura se reunirán el 22 de mayo con Jesús Maeso de la Torre, uno de los autores de novela histórica más reconocidos en nuestro país. Es autor de las novelas ‘La cúpula del mundo’ (premios de la Crítica y Caja Granada de Novela Histórica), ‘En una tierra libre’, ‘La caja china’, ‘La dama de la ciudad prohibida’, ‘Oleum, el aceite de los dioses’, ‘Teodora, la crisálida de Bizancio’ y la más reciente ‘El jardín de las vestales’ (Editorial HarperCollins).

La poesía sigue presente en la programación del Centro Andaluz de las Letras con la lectura de poemas del último libro de Álvaro García, acompañado por Antonio Díaz Mola el 28 de mayo a las 19,30 horas. Además Mar Cózar y Cristina Guerra, antiguas alumnas de la Escuela de Jóvenes Escritores y Escritoras, presentan la nueva revista de poesía ‘Desquiciadas’ a las 19 horas. Ambas en la sede de Calle Álamos. En el apartado expositivo, Alhaurín El Grande recibirá la exposición itinerante ‘Manuel Chaves Nogales. Cuadernos y lugares’ a partir del 9 de mayo en la Biblioteca Pública Municipal. Más información en www.centroandaluzdelasletras.es.