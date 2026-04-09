Se trata de una selección de los 15 años de trayectoria de este pintor, caracterizado por el uso del color y una mirada intuitiva y libre en sus composiciones. Puede visitarse hasta final de mes

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El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ ha acogido este miércoles la inauguración de la exposición ‘Universo cromático. 15 años de lenguaje propio’ del artista Miguel Martín Navarro, en un acto que ha contado con una gran afluencia de público y que ha vuelto a poner en valor el interés por las artes plásticas en el municipio.

La cita, organizada por el Área de Cultura, ha contado con la presencia del teniente de alcalde y concejal de esta delegación, Manuel López, y del edil de Patrimonio Histórico, José Manuel de Molina, quienes han acompañado al artista en esta apertura.

Durante su intervención, Manuel López ha explicado cómo surgió la exposición tras conocer al autor en la Vega Mestanza, donde pudieron conversar sobre su trayectoria y su faceta como pintor autodidacta. El edil ha querido destacar además “el empeño y las ganas de exponer”, subrayando que “no es fácil exponerse a los demás” y calificando este paso como “un gesto de valentía”.

Por su parte, Miguel Martín Navarro, que se ha definido como “un hombre de pocas palabras”, ha agradecido la asistencia del público y el interés mostrado por su obra, en una jornada marcada por la cercanía entre artista y visitantes.

La muestra ofrece un recorrido por los quince años de trayectoria del pintor, quien inició su andadura en el óleo desde una formación intuitiva y constante, desarrollando un estilo propio caracterizado por el uso del color y una mirada libre en sus composiciones.

La exposición podrá visitarse hasta el 30 de abril en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’, en horario de mañana y también los viernes por la tarde.