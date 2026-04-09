«Filosofía, ¡ahora o nunca!» es el lema de la actual edición en la que también participa la politóloga Cristina Monge, el miércoles 20 de mayo.

El próximo jueves 29 de abril, a las 19 horas, en la Biblioteca Pública ‘Antonio Garrido Moraga’, tendrá lugar la sesión inaugural de la novena edición de este ciclo gracias al encuentro con Joan Subirats. La politóloga Cristina Monge completa la temporada primaveral de este ciclo sobre pensamiento contemporáneo, organizado por el Museo Andaluz de la Educación del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y coordinado por la gestora cultural Cristina Consuegra. La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.

La pasada edición de ‘El MAE se mueve’ hizo girar su programa en torno al lema «La cultura hace sociedad», propuesta que permitió elaborar una honda reflexión sobre el papel transformador que la cultura y la creación desempeñan en nuestras sociedades, al tiempo que nos aproximó a los modos y maneras con los que la cultura ayuda a crear ciudadanía libre y sólida. La pasada edición fue, por lo tanto, un prólogo perfecto a la actual edición con la que el Museo Andaluz de la Educación quiere invitar a la sociedad, tanto a adultos como jóvenes, a debatir sobre la importancia y el recorrido que las ideas han de ocupar en nuestras vidas. Reivindicar la importancia del pensamiento y la filosofía en tiempos de polarización.

Con el desarrollo de esta novena edición, queremos ayudar a las personas a distinguir opinión de conocimiento, a recuperar la importancia de la libertad en nuestras vidas. Queremos ser mano tendida para distinguir la verdad de la mentira, cuestión esencial para poder tener una vida digna y plena. Y, sobre todo, reivindicar la trascendencia de la ética y la moral para nuestro tiempo.

PROGRAMA TEMPORADA PRIMAVERA

IX CICLO ‘EL MAE SE MUEVE’

Joan Subirats | jueves 29 de abril | 19 horas | La brecha entre saber y hacer

Joan Subirats es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en gobernanza, gestión pública y análisis de políticas públicas. Fue ministro de Universidades entre 2021 y 2023. Es autor de numerosos ensayos y colabora en distintos medios. Acaba de publicar el ensayo ‘La brecha entre saber y hacer (Anagrama, 2026) donde se cuestiona la validez del conocimiento científico en un presente como el actual tan poco dado al diálogo abierto y plural. Analiza en qué medida sus funciones pueden complementarse con las de los ciudadanos, los responsables públicos y los representantes de intereses diversos. Qué margen hay para ensayar nuevas respuestas a problemas persistentes.

Cristina Monge | miércoles 20 de mayo | 19 horas | Contra el descontento

Cristina Monge es politóloga y socióloga doctorada por la Universidad de Zaragoza y especializada en sostenibilidad, calidad democrática y gobernanza de la transición ecológica, Cristina Monge investiga y asesora a instituciones vinculadas a la innovación democrática y ambiental, y es docente en la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2020 preside la asociación Más Democracia y es analista política habitual en medios como El País, Cadena SER o RTVE. En ‘Contra el descontento’ (Paidós, 2026), Cristina Monge explora una lectura crítica y esperanzadora en torno al actual malestar colectivo. Con un tono cercano, pero riguroso, recorre los principales desafíos del siglo actual: la precariedad, la soledad digital, la crisis ecológica y la desafección de la ciudadanía hacia las instituciones y sus representantes. A través de este recorrido, traza la radiografía de una sociedad cansada, atemorizada e incapaz de imaginar otros caminos.

Los malestares sociales que se han ido acumulando durante décadas están cristalizando hoy en un descontento profundo que pone en cuestión los propios fundamentos de la convivencia democrática, la confianza en las instituciones y la idea de futuro. En este contexto, la pregunta se impone: ¿qué podemos hacer?

CICLO ‘EL MAE SE MUEVE’ | HISTÓRICO

Con este ciclo de conversaciones en torno a la experiencia educativa, al pensamiento contemporáneo y la convivencia con las tecnologías se abordan asuntos que afectan directamente a la educación de nuestros hijos, a la rutina de la sociedad y al concepto de estado de bienestar, por ello, se pretende abordar una serie de temas importantes y esenciales para lograr la tan ansiada ciudadanía activa. Estos asuntos serán llevados a cabo por especialistas en la materia que mejor se ajuste a cada uno de los ciclos comisariados. El Museo Andaluz de la Educación se convierte, gracias al impulso de este ciclo, en eje vertebrador que sirve de espacio público para el diálogo y el conocimiento.

La primera edición de este ciclo analizó los efectos en la experiencia educativa tras los meses de confinamiento, centrándonos muy especialmente en la brecha digital gracias a la participación de dos nombres esenciales del panorama educativo y social como son José Carlos Ruiz y Marc Masip. La segunda entrega buscó analizar las necesidades que plantea el sistema educativo ante la incertidumbre de este tiempo marcado por el ritmo de la pandemia y que se planteó a través de dos coloquios sobre Innovación Educativa, gracias a la participación de Ainara Zubillaga; y otro sobre la influencia de la Sociedad de la Comunicación, gracias a la conversación con Montserrat Domínguez.

La tercera edición quiso aproximarse a la relación entre cultura democrática y educación para profundizar en aquellos aspectos educativos que ayudan a conformar una ciudadanía activa y participativa, fortaleciendo la cultura democrática. Analizar la complejidad de una sociedad diversa y cómo se refleja y trata esa diversidad en la educación en relación con lo democrático. Se trata, en definitiva, de analizar fenómenos que afectan a la relación entre educación y democracia; cómo, desde la educación, se debe vincular al ciudadano con el ejercicio democrático. Participaron en esta edición Nativel Preciado, Lola Pons y Manuel Arias Maldonado.

La cuarta edición continuó con el análisis de la cultura democrática gracias a voces consagradas como las de Luis Quevedo, Eduardo Madina y Manuel Cruz quienes reflexionaron sobre el sentido de la democracia en un momento crucial como este, la responsabilidad de la ciudadanía, las conquistas sociales, las variables del estado del bienestar. La cosa pública y la consolidación del contexto democrático.

Por su parte, la quinta edición se centró en la transferencia de conocimiento y el fomento del ejercicio del pensamiento gracias a Mariela Michelena, Esther Paniagua, Adela Cortina, Lucía Velasco y José Antonio Marina. La sexta edición transcurrió bajo el lema «La luz de la verdad» y en torno a este programa se articularon una serie de conversaciones que pusieron en valor la sociedad del conocimiento a cargo de José Carlos Ruiz, Jon Sistiaga y Marga Sánchez Romero.

La séptima edición giró en torno a «Los límites de la ficción» y buscó analizar el concepto de ficción y sus límites en la sociedad actual. Para reflexionar sobre estos asuntos se contó con pensadores y pensadoras como Alicia Asín, Margot Rot, Remedios Zafra, Marta Sanz, Vicente Garrido y Victoria de Andrés. La pasada entrega se basó en «La cultura hace sociedad», lema que propuso una reflexión honda y amplia sobre el papel transformador que la cultura, especialmente la cultura pública, desempeña en nuestras sociedades. Por esta edición pasaron nombres como los de Sergio Vila-Sanjuán, Alberto Conejero, Luz Arcas, Sergio del Molino y Nuria Rodríguez Ortega.