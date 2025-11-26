El 061 cumple una década de compromiso con la calidad asistencial y revalida el sello que otorga la Fudacion Idis

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha renovado el reconocimiento de la Fundación para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) a las instituciones que se esfuerzan por implantar sistemas de calidad de forma continuada en el tiempo. Por quinta vez, el Centro de Emergencias Sanitarias recibe el distintivo QH* Quality Healthcare con una estrella que otorga la fundación con carácter bianual, un indicador sintético de calidad que agrupa los diferentes atributos de los sistemas de calidad existentes para reconocer la excelencia y el esfuerzo sostenido de mejora.

Desde 2015 el 061 se somete a esta herramienta de evaluación, un modelo dinámico que va aglutinando los diferentes elementos de calidad disponibles para establecer finalmente varios niveles de acreditación. El sello integra y tabula todas las certificaciones de calidad existentes, otorgando un nivel de reconocimiento según el grado de excelencia alcanzado.

Por otro lado, el Centro de Emergencias Sanitarias ha cumplido 27 años desde la primera certificación por la norma ISO 9001 del Sistema de Gestión de Calidad 061 de Andalucía, siendo el primer servicio a nivel nacional y europeo en obtener en el ámbito de la atención sanitaria a las urgencias y emergencias extrahospitalarias con alcance a toda la actividad. Una certificación que fue renovada el año pasado junto a la certificación medioambiental ISO 14001.

Además, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, en su afán de mejora continua y en coherencia con la certificación QH, ha trabajado estos últimos años en ampliar el alcance de la certificación del Sistema de Gestión Integral (SGI) al Servicio de Salud Responde, obteniendo en 2022 la certificación en las normas ISO 9001 de Gestión de Calidad, ISO 14001 de Gestión Ambiental e ISO 45001 de Seguridad y Salud en el Trabajo para tres procesos de la cartera de servicios que se han elegido por su prevalencia, volumen y criticidad. Estos son consejos sanitarios, segunda opinión médica y gestión de citas. Y se han incorporado como procesos clave al mapa de procesos de Centro de Emergencias Sanitarias 061