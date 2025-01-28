El próximo 6 de febrero a las 12:00 horas, el Centro Municipal del Mayor San Sebastián será el escenario de la inauguración de una extraordinaria exposición de casas de muñecas. Esta muestra, que se podrá visitar hasta el 14 de marzo, reúne una colección privada única perteneciente a Pepi Somodevilla.

La exposición abarca diversas épocas, permitiendo a los visitantes apreciar la evolución y el encanto de estas miniaturas que evocan creatividad, nostalgia y delicadeza. Cada casa narra una historia y refleja la atención al detalle que caracteriza a estas piezas.

Horario de visitas:

Mañanas: de 9:00 a 13:00

Tardes: de 17:00 a 19:00

Los viernes por la tarde cerrado.

No pierdas la oportunidad de sumergirte en este fascinante mundo y disfrutar de una experiencia cultural que invita a descubrir el arte y la historia detrás de estas pequeñas maravillas.