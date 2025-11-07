El programa que fusiona literatura y música y que organiza el Centro Cultural de la Generación del 27 de la Diputación tendrá como protagonistas a la poeta María José Carrasco y al trío de Ana Cisneros. Entrada gratuita previa invitación (952 41 67 74)

El Ciclo ‘Tecleando el misterio: Jazz y Poesía bajo las estrellas’ cuenta con una nueva cita en este mes de noviembre en la Biblioteca Pública Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’. El ciclo, organizado por el Centro Cultural de la Generación del 27 de la Diputación Provincial de Málaga, en colaboración con el Área de Cultura que dirige Manuel López, llega el miércoles 19, a las siete de la tarde, con la voz de la poeta malagueña María José Carrasco y la música de Ana Cisneros Trío.

Como en cada cita, que es completamente gratuita, es necesario reservar la entrada a través del teléfono 952 41 67 74 desde el martes 11 de noviembre.

SOBRE MARÍA JOSÉ CARRASCO

María José Carrasco es poeta y profesora, licenciada en Filología Hispánica y Filología Inglesa así como Doctora en Traducción e Interpretación por la Universidad de Málaga. Ha ganado el XXII Premio Manuel Alcántara de Poesía y ha publicado los libros ‘Paisajes inéditos’ y ‘Crucero’. Ha sido, además, actriz en varias obras y series y ha ejercido de ayudante de dirección actoral. Desde hace 4 años coordina junto a Antonia Toscano el programa de radio ‘La poesía secreta’ en Radio Ronda y se encuentra trabajando en un libro conjunto de décimas espinelas, relatos y un nuevo libro de poemas.

SOBRE ANA CISNEROS TRÍO

Con respecto a la música, Ana Cisneros Trío está conformado por Ana Cisneros que es una malagueña reconocida a nivel nacional gracias a su versátil faceta como cantante y baterista. Durante años ha combinado ambos instrumentos en directo, voz y caja, aportando a su primer trío un swing natural que la ha hecho merecedora de grandes elogios. En 2011, 2012 y 2013 fue profesora de Canto en el seminario Internacional de Jazz de Praga y profesora de Canto Jazz en el Seminario de Jazz de Alhaurín de la Torre.

Milton Rodríguez es guitarrista y ha actuado en algunos de los mejores festivales de jazz de España y en escenarios de medio mundo.

El contrabajista y bajista eléctrico Markus Scheneider es alemán y reside en Málaga desde 2004. Ha explorado su versatilidad en diversos géneros como el jazz, soul, blues, latin, fusion, pop, rock y musicales. Además de su carrera como intérprete, Markus es un educador comprometido, con más de veinte años de experiencia en la enseñanza.