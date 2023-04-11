Después del éxito que han supuesto las jornadas de puertas abiertas en el Circuito de Radio Control de Alhaurín de la Torre, donde se dieron cita más de 80 deportistas para probar el nuevo trazado, el club de Radio Control ya ha puesto fecha para la primera carrera que se disputará en las instalaciones.

La cita será el fin de semana del 6 y 7 de mayo y todos los amantes de este deporte están invitados a participar en la carrera que se disputará en un circuito súper divertido y con mucho flow en el que se puede conseguir un ritmo de carrera constante y que promete hacer un grupito de 4 o 5 coches de principio a fin.

Un planazo que no deben perderse los aficionados a este deporte.