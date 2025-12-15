La Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA) entregó en el evento celebrado en Almería uno de sus galardones de ‘Flor de Andalucía’ al municipio, en reconocimiento al buen trabajo que se realiza por el patrimonio paisajístico y las zonas verdes urbanas

Alhaurín de la Torre fue uno de los municipios premiados en la VI Entrega de Galardones de ‘Andalucía en Flor’, en una gala celebrada en Almería y organizada por AMJA (la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza). La cita, presidida por la alcaldesa accidental de la ciudad anfitriona, reunió a profesionales del sector verde, técnicos y representantes de las administraciones públicas.

Representando al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre acudió el concejal de Servicios Operativos, Rodrigo Jiménez, que recogió el galardón que acredita al municipio como ‘Flor de Andalucía’. El objetivo de esta iniciativa es reconocer la buena gestión verde y la apuesta de los municipios premiados por la salud de sus habitantes.

El programa ‘Andalucía en Flor’ también pretende apoyar la promoción, la protección, mejora y puesta en valor de los espacios verdes de las ciudades y pueblos de Andalucía, contribuyendo con ello a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y las relaciones sociales y la imagen de los municipios para sus habitantes y visitantes.