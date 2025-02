Antonio Sanz asegura que “no puede haber un lugar mejor para que se ubique” y pide al Estado “lealtad institucional y respaldo”

El alcalde de Málaga presentará una iniciativa en el pleno municipal para que el Ejecutivo central atienda esta petición

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, acompañado del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado este martes que la próxima semana el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía va a pedir al Estado que Málaga sea la sede del Centro Nacional de Ciberseguridad. En la misma línea, De la Torre ha asegurado que el equipo de Gobierno municipal va a presentar una moción al pleno ordinario de este mes de febrero, que se celebra este jueves, en la que solicitará al Gobierno central que Málaga sea sede de este nuevo centro.

Antonio Sanz, que ha participado con el alcalde en una reunión del Clúster de Ciberseguridad en el Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CIAN), ha asegurado que “no puede haber un lugar mejor para que se ubique, por lo que Ayuntamiento y Junta, unidos, ofrecen ya a Málaga, con lealtad institucional para que el Gobierno de España así lo tenga a bien y lo respalde”. Y ha recalcado que “el nombre de Málaga ya forma parte del vocabulario de la ciberseguridad e instalarse en esta ciudad se considera ya una marca de identidad, un sello que otorga notoriedad y demuestra un compromiso con esta área de actividad”.

El Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el pasado enero el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, norma en la que se crea este Centro Nacional de Ciberseguridad como la autoridad nacional competente única en materia de gobernanza de la ciberseguridad. “Un centro del que no tenemos aún más información y que, teniendo en cuenta que las últimas agencias creadas por el Gobierno de España se han descentralizado, entendemos que Málaga cumple los requisitos”, ha puntualizado Antonio Sanz.

El consejero ha resaltado “la apuesta del Gobierno andaluz por la ciberseguridad y, en particular, por Málaga”. Prueba de ello es la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025, que tiene como principal baluarte el CIAN, que es también la sede del Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC). “En Andalucía tenemos claro que no puede haber digitalización si no va de la mano de la ciberseguridad”, ha asegurado el consejero, que ha recordado que la Ley Andalucía Digital (LADI) permitirá crear la Agencia de Ciberseguridad de Andalucía, que también tendrá su sede en Málaga, y con la que se consolida el liderazgo andaluz y malagueño en materia de ciberseguridad.

Por su parte, el alcalde de Málaga ha subrayado que la presencia en Málaga del Centro Nacional de Ciberseguridad “vendría a reforzar la estrategia de la ciudad en materia de innovación y tecnología”. De la Torre ha añadido que la ciudad cuenta con cualidades más que suficientes para ser la “mejor y más oportuna opción para la ubicación de la sede de este Centro” y ha recordado que se sumaría al Centro de Ciberseguridad de Google en Málaga, al Centro de Ciberseguridad de Andalucía, al IMEC, al Málaga TechPark y al resto del ecosistema innovador con el que cuenta la ciudad. De la Torre ha concluido que la moción que presentará el equipo de Gobierno al pleno de este mes de febrero insta al propio Ayuntamiento, Junta y Gobierno central a crear un escenario de coordinación y trabajo conjunto para la implantación de este centro nacional en Málaga, aprovechando la experiencia y los acuerdos ya existentes en el sector de la ciberseguridad en nuestra ciudad.

El consejero Antonio Sanz ha expuesto los motivos por los que Málaga debe acoger la sede de este nuevo Centro. En primer lugar, ha recordado que “Málaga es una ciudad con una envidiable conexión por tierra, mar y aire y cuenta con infraestructuras que permiten crear un entorno digital ideal”. A ello se suman “infraestructuras que permiten crear un entorno digital ideal”, como el Málaga TechPark, con 687 empresas.

El consejero ha destacado que Málaga se ha convertido en un importante centro tecnológico a nivel internacional y que cada vez son más las empresas e instituciones que desean ubicarse en ella. Como ejemplo ha puesto la instalación de un centro del IMEC y el Centro Interuniversitario de Microelectrónica, en el que se trabajará en investigación y fabricación de semiconductores.

Otro elemento clave, según el consejero, es que “uno de los principales problemas del sector de la ciberseguridad es la falta de personal especializado y la Universidad de Málaga ha jugado un papel importante en el desarrollo de la ciberseguridad, aludiendo a que fue la primera de España en poner en marcha un Grado Oficial Universitario en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial. Y en el próximo curso hará lo propio con un Máster Oficial Dual en Ciberseguridad.

También ha destacado “la buena conectividad a internet y el acceso a servicios tecnológicos avanzados, el clima, la calidad de vida, el carácter abierto de sus gentes, la oferta cultural y de ocio y un alto grado de seguridad ciudadana han hecho tradicionalmente de Málaga uno de los destinos mejor valorados”. Y ha resaltado las distintas entidades, tanto públicas como privadas, que tienen su sede en Málaga: “Todo esto convierte a Málaga en un hub de ciberseguridad en el que es fácil establecer contactos que ayuden a mejorar el desempeño y alcanzar los objetivos de empresas y organismos públicos”.