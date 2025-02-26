La actividad, a cargo de la profesora Lourdes Soto, agotó sus plazas con casi una treintena de personas que han aprendido los pasos necesarios para bailar este estilo, todo ello en el marco de este programa de dinamización de barriadas que organiza el Área de Participación Ciudadana

Vecinalh, el ciclo que organiza el Área de Participación Ciudadana para dinamizar los centros sociales y sedes vecinales de las barriadas y urbanizaciones de la localidad, ha llegado este martes hasta el Centro Social de Viñagrande con una exitosa masterclass de rumbas impartida por la profesora del Grupo Municipal de Baile, Lourdes Soto.

La actividad ha contado con casi una treintena de personas que se inscribieron a la misma y han podido aprender los pasos necesarios para poder bailar correctamente este género que desprende alegría y que se baila en muchos momentos de fiesta y diversión como ferias o romerías.

La profesora ha transmitido su conocimiento y larga experiencia en el mundo baile para que la mayoría de las participantes sepan dominar este ritmo y defenderse en los próximos eventos a los que acudan y suene la rumba.

Precisamente, en este mismo centro, el pasado año, dentro del primer ciclo Vecinalh, también se ofreció un taller de baile a cargo de Lourdes Soto que fue de sevillanas y, al igual que el de este martes, fue todo un éxito de convocatoria.

El concejal de Participación Ciudadana, Andrés García, ha acudido a la cita junto a las técnicas de su área para arropar a la profesora de baile y a todas las inscritas y dar las gracias a la Asociación de Vecinos de Viñagrande por la acogida del evento. Para el edil actividades como esta ayudan a adar a conocer los centros sociales y favorece una vida activa y saludable pues con el baile también han realizado mucho ejercicio.

El próximo domingo, 9 de marzo, se celebra en el Centro Social del Peñón una nueva cita de Vecinalh con un taller de pintura con vino impartido por María del Carmen Cebrián al igual que ya ocurrió hace unas semanas en Zapata. La actividad ya tiene el cupo cerrado puesto que en pocas horas se agotaron las plazas disponibles para el mismo.