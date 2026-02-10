La jornada ha estado dirigida a cerca de 70 enfermeras de familia y comunitaria y a enfermeras referentes de centros educativos

Cerca de setenta profesionales han participado en la jornada de formación sobre salud sexual y reproductiva que han impartido en Málaga el Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce, adscrito al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

El evento ha tenido lugar en el centro de innovación social La Noria, perteneciente a la Diputación Provincial de Málaga y ha sido impartido por la coordinadora de la Unidad Sexual y Reproductiva del dispositivo de apoyo del Distrito Sanitario, María Jesús Alonso.

Durante la apertura de la jornada, Alonso ha destacado la importancia de este tipo de formación, ya que, según ha explicado “dota a los profesionales de conocimientos y herramientas que mejoran la intervención en centros escolares y en el ámbito comunitario”.

El programa se inició con la presentación de la cartera de servicios de la Asociación Ciudadana Antisida de Málaga, ASIMAS, y posteriormente se informó del convenio de colaboración del programa relacionado con la formación de profesionales en el abordaje de pacientes con VIH/SIDA, y la difusión de la cartera de servicios de ASIMAS en centros educativos, así como la colaboración en actividades comunitarias. Seguidamente, María Jesús Alonso expuso los contenidos teóricos sobre métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual y nuevas prácticas sexuales.