Vigilancia, revisión y recuperación de infraestructuras, evaluaciones técnicas y atención a evacuados centran la atención del despliegue

El Comité de Operaciones del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) mantiene despliegues hoy en hasta 13 escenarios operativos en 30 municipios de Cádiz, Málaga, Granada, Jaén, Córdoba y Sevilla, a fin de garantizar la seguridad en los puntos afectados por los efectos del río atmosférico en la comunidad autónoma andaluza. Cabe destacar que un escenario puede incluir varios municipios.

Los trabajos, coordinados por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), se centran fundamentalmente en la vigilancia y seguimiento de los cauces, ríos y embalses, revisión, evaluación técnica y recuperación de infraestructuras, así como atención a evacuados, además de la respuesta ante emergencias.

En Cádiz se trabaja en Grazalema, Alcalá de los Gazules, Zahara de la Sierra, San Martín del Tesorillo, Alcalá del Valle, Villaluenga del Rosario, Torre Alháquime, Ubrique, Barbate, Jerez de la Frontera y Algeciras.

En Málaga se actúa en Benaoján, donde continúan varios núcleos de la población desalojados, Igualeja, Jimera de Líbar, Cartajima, Cortes de la Frontera, Gaucín, Benalauría, Comares, Serrato, Pujerra, Casares y Ronda.

En Sevilla Lora del Río, Écija y El Palmar siguen centrando la atención; mientras que en la provincia jiennense hay despliegue en Santiago-Pontones y Jódar; y en Córdoba se trabaja en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en la capital, y en Almuñécar en Granada.

La madrugada ha discurrido de forma tranquila y sin apenas incidencias en las salas del 1-1-2, la noche solo ha dejado seis cuestiones relacionadas con el río atmosférico. La jornada de ayer se cerró con hasta 296 incidencias y el acumulado se sitúa ya en 11.323 avisos desde el pasado día 27 de enero; la provincia con más incidencias sigue siendo Cádiz, con 2.440 incidentes coordinados desde el principio de la sucesión de borrascas, seguida de Sevilla (1.973), Jaén (1.920), Granada (1.551), Málaga (1.143), Córdoba (1.069), Almería (718) y Huelva (509).

Entre las incidencias más destacadas de la noche causadas por este río atmosférico está el corte de la carretera A-381 a su paso por Los Barrios (Cádiz) debido al desprendimiento de la parte final del túnel Valdeinfierno, ubicado en el kilómetro 74 de la vía en sentido Jerez. Los vehículos están siendo desviados hacia una vía de servicio y se incorporan a la A-381 a la altura del kilómetro 73.

En Olvera, también en la provincia de Cádiz, dos viviendas permanecen incomunicadas debido a que el río discurre por encima del puente que da acceso a las casas y hay mucha arena en la zona. El ayuntamiento ha movilizado una retroexcavadora para intentar limpiar la zona y conseguir la accesibilidad a la zona.

Continúan los problemas con el suministro de agua potable en varios municipios de la comunidad; es el caso de Cortes de la Frontera, en Málaga, donde ayer por la tarde Cruz Roja llevó varios palés de agua y donde hoy se realizará una nueva entrega para asegurar el abastecimiento.

Afección a vías de comunicación

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene en estos momentos hasta 179 carreteras afectadas por los efectos del río atmosférico.

Cádiz es la provincia con una mayor afectación con 62 vías condicionadas; le siguen Granada con 26, Córdoba con 23, 22 en Jaén, 19 en Málaga, 14 en Sevilla, 10 en Huelva y tres en Almería.

El temporal también afecta al tráfico ferroviario en Andalucía y provoca, a las 8:00 horas, la interrupción del servicio en los tramos de Cercanías Sevilla (C1 entre Lora del Río y Los Rosales y entre Las Cabezas de San Juan y Lebrija, y en la C3 en todo su recorrido), junto con la línea Sevilla-Zafra, entre Los Rosales y Villanueva del Río-Minas.

El trayecto Córdoba-Bobadilla-Algeciras permanece cerrado en los tramos Valchillón-Torres Cabrera y Algeciras-Bobadilla y el Córdoba – Linares-Baeza está interrumpido entre Córdoba y Linares-Baeza.

La línea Huelva-Zafra no se puede prestar entre Jabugo-Galaroza y Valdelamusa, al tiempo que permanece sin servicio la AV Antequera-Santa Ana – Málaga-María Zambrano en la provincia malagueña.

Avisos Meteorológicos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activo para hoy martes el aviso naranja (peligro importante) por vientos de hasta 90 km/h en la comarca almeriense de Valle del Almanzora y Los Vélez.

El aviso por vientos es amarillo (peligro bajo) en Cazorla y Segura (Jaén), en las comarcas granadinas de la Costa, Guadix y Baza y en Poniente y Capital, Nacimiento y Campo de Tabernas y Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería).

También está vigente el nivel amarillo por lluvias en la comarca de Grazalema (Cádiz) y en la de Cazorla y Segura (Jaén).

En las zonas de Levante, Poniente y Almería capital y en la Costa de Granada, además, está activo hoy martes el aviso amarillo por fenómenos costeros con vientos de hasta 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de hasta tres metros.

Instrucciones EMA 1-1-2

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) insta a seguir las indicaciones de autoprotección como una de las principales formas de protegerse frente a esta sucesión de borrascas, que trae consigo un río atmosférico de intensas y persistentes precipitaciones, así como vientos y posibilidad de deslizamientos en distintos puntos de la comunidad autónoma andaluza. Toda la información sobre prevención y consejos está disponible en la web de la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía (https://ema112andalucia.es).



Ante esta situación, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y contribuir a salvar vidas. Con carácter general, evitar desplazamientos innecesarios, zonas arboladas y exteriores.

En caso de fuerte viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (tales como toldos, tiestos, tendederos y macetas) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

Si nos encontramos en la calle o en el campo, no debemos protegernos de las rachas de viento en zonas próximas a muros o tapias; es aconsejable alejarse de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse. Además, se deben de extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en construcción o en mal estado. Siempre que sea posible, en días con fuertes vientos, mejor no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplazadas.

En caso de encontrarnos en zonas marítimas, nos alejaremos de las playas y otros lugares bajos que puedan verse afectados por las elevadas mareas y oleajes.

Se aconseja evitar los desplazamientos por carreteras siempre que se pueda, y si es necesario hacerlos hay que extremar la precaución, respetar en todo momento las normas de circulación, y mantenerse informados de la situación por fuentes oficiales, nunca cruzar por una zona anegada y mantenerse alejado de zonas de cauces.

Si el fuerte viento nos sorprende durante un viaje en coche, no nos quedaremos dentro del vehículo, sino que buscaremos un lugar seguro donde poder refugiarnos.

Ante los avisos de lluvia, EMA 1-1-2 vuelve a insistir en no realizar desplazamientos por carretera que no sean necesarios. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además nos vemos sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.

Tampoco se debe transitar, acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua.

En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos.

En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes.

Desde la EMA se recomienda mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para evitar rumores y falsas informaciones, y en caso de emergencia, llamar al EMA 1-1-2, servicio disponible las 24 horas, todos los días del año.