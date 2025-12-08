El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ ha sido escenario de esta cita ineludible de la Navidad en Alhaurín de la Torre, que ha congregado a un total de cuatro grupos: la Pastoral San Juan, los Amigos de Enrique Castillo de Totalán, la Pastoral El Puerto de Alhaurín el Grande y Los Penosos de Málaga

Coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción, la mañana de este 8 de diciembre, se ha celebrado en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ una nueva edición del Encuentro de Pastorales ‘Gabriel Muñoz’, que en 2025 ha llegado a su trigésima primera cita.

El encuentro está organizado por la Pastoral San Juan en colaboración con el Área de Cultura y la de Actividades en El Portón y allí se ha dado cita el edil de este área, Andrés García. En esta ocasión, además de la pastoral anfitriona, han participado: Belén amigos de Enrique Castillo de Totalán; Pastoral El Puerto de Alhaurín el Grande; y Los Penosos de Málaga.

Todos son clásicos ya en este evento pues han pasado en alguna ocasión por sus anteriores treinta ediciones.

El concejal ha afirmado que «estas son nuestras raíces y parte fundamental de la Navidad» y por eso «seguiremos apostando por este certamen» a la vez que ha tenido un recuerdo para Gabriel Muñoz, integrante durante muchos años de la Pastoral San Juan y quien da nombre a este encuentro cada año.