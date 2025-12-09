La federación de empresarios comarcal y el Ayuntamiento presentan la campaña titulada ‘Navidad a contrarreloj’ para dinamizar las compras en los establecimientos locales. La persona ganadora recibirá varias tarjetas monedero para gastar en un solo día

Fedelhorce, la Federación de Empresarios del Guadalhorce, ha presentado en Alhaurín de la Torre su campaña navideña ‘Navidad contrarreloj’ en la que participan hasta una treintena de comercios y empresas del municipio. La iniciativa, que repartirá hasta 3.200 euros en premios, ha sido presentada por el alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Comercio, María del Mar Martínez; el gerente de Fedelhorce, Pablo Cabrera; y el responsable del Centro Comercial Abierto de Alhaurín de la Torre, Antonio Vázquez Olmedo.

La campaña promueve como es habitual impulsar las compras en Alhaurín de la Torre y dinamizar la Navidad en los comercios y empresas que se han adherido a ella. Para resultar agraciado en este sorteo es necesario hacer una compra en uno de los comercios de la campaña y mostrar el código QR que aparece en la web de Fedelhorce.

Cada comercio fijará la cantidad que quiere regalar al ganador en forma de tarjetas monedero. Esa cantidad, de 120, 60 o 30 euros se duplicará gracias a la aportación económica llevada a cabo por el Área de Comercio, por lo que la cantidad a gastar en cada establecimiento será mayor de esos 120, 60 y 30 euros.

El agraciado o agraciada en el sorteo elegirá en qué quiere gastar ese dinero en función del tipo de comercio. Cabe destacar que participan negocios de restauración, estética y belleza, alimentación, tatuajes, viveros, ocio, gimnasios y deporte, electrónica, ópticas, vehículos y electromecánica o distintas clínicas.

En el mes de enero, el afortunado o afortunada con el premio recorrerá en un vehículo especial todos los comercios participantes para recoger su premio en una sola jornada, de nueve de la mañana a nueve de la noche.

María del Mar Martínez ha asegurado que esta es una manera de fidelizar a los clientes en los establecimientos del municipio y favorecer las compras en estos días de tanta actividad comercial. Desde Fedelhorce animan a participar en la campaña que, a nivel comarcal, repartirá 20.000 euros en premios.